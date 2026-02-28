Juan Gómez-Jurado presenta 'Mentira', en Zaragoza: "Como especie no nos ha dado tiempo a evolucionar frente a la manipulación colectiva"

Juan Gómez-Jurado, con su reloj Casio amarillo en la muñeca, desafía los límites morales de la manipulación en su primera novela fuera del universo Reina Roja. El autor superventas de la literatura española, mantiene la tensión esta nueva novela de intriga ambientada en los valles asturianos de Somiedo. Las certezas y las mentiras se difuminan en ‘Mentira’. Este viernes conversó sobre su nueva creación en Martes de Libros (pero en viernes) de la Fundación Ibercaja, en el Patio de la Infanta.

Primera novela después del universo Reina Roja. ¿Se abre una nueva saga o es una necesidad de desintoxicación?

Ni la primera ni la segunda. Tenía la necesidad, pero no de desintoxicación, sería muy injusto con mis hijos (literarios) a los que tanto quiero, lo que sí que necesitaba era contar nuevas historias. Quería buscar una voz narrativa nueva, como en este caso es la de Eva Ramos, y adoptar por primera vez en mi carrera la figura del narrador no confiable. Tenía muchísimas ganas de contar esta historia. Eso sí, es independiente y autoconclusiva.

Hasta donde podamos contar. Está novela se podría decir que es un juicio en tres partes.

Una historia puede surgir, desde dos lugares: el primer lugar es que se me ocurre una historia muy poderosa y entonces me empiezo a plantear ¿cuál es el único personaje al que le podría suceder esta historia?; y el segundo que es este, un personaje muy interesante y empiezo a pensar ¿qué es lo peor que le podría suceder a este personaje? En este caso, a Eva Ramos, que es una mentirosa profesional porque es lo que le han enseñado desde chiquitita, lo peor que puede sucederle es verse obligada a depender de la verdad. Por eso nuestra Eva, que acaba en un pueblo perdido, adoptando la identidad falsa de una jueza y, por tanto, todo el mundo quiere que resuelva un asesinato que ha sucedido en este pueblo perdido, atrapado por la nieve. Así que, efectivamente se divide la novela en tres juicios y a medida que va pasando, nosotros vamos viendo cómo Eva evoluciona y nos va contando quién es ella.

"El marketing sumado a la psicología oscura envuelve el mal más absoluto" Juan Gómez-Jurado — Autor de 'Mentira'

La mentira se presenta como valor añadido, una categoría profesional y no un acto moralmente reprobable.

Por desgracia, es la profesión de mucha gente. No tan exageradamente como en el caso de Eva Ramos o no de manera tan, pero vivimos rodeados de gente que se dedica a manipular para obtener un beneficio. El marketing sumado a la psicología oscura envuelve el mal más absoluto. Personas que dedican muchísimos esfuerzos y dinero a conseguir que tú estés atrapado en un ‘scroll’ infinito y que pierdas tu tiempo de forma absoluta, sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Esto es, por desgracia, el día a día de todos nosotros.

Vivimos en un mundo de relatos verosímiles, pero no acabamos de saber si reales.

Vivimos en un mundo de relatos. Pero, como a mí el mundo en el que vivimos no me gusta, lo que intento es salirme de él e intentar contar historias que sean un poquito más satisfactorias que la realidad que nos rodea. Por eso me esfuerzo mucho en contar historias que son terribles y truculentas, pero en las que los personajes intentan buscar la luz. Creo que lo que más me gusta de mis novelas es que, a diferencia de la vida real, el bien triunfa sobre el mal; es un lugar en el que puedo conseguir que el bien acabe triunfando, por eso escribo.

Pero la literatura es, también, una suerte de manipulación

Indiscutiblemente, el arte es una manipulación. Lo que ocurre, por supuesto, es que su propósito es contar la experiencia humana. No hablamos de que haya manipulaciones positivas, sino de que cualquier herramienta, incluso la manipulación, se puede utilizar para el bien.

Juan Gómez-Jurado tras su libro, 'Mentira' / PABLO IBÁÑEZ

En situaciones extremas, como en las que se ve atrapada Eva Ramos. ¿Florece la verdad o es necesaria la mentira para hacer soportables determinados actos humanos?

La existencia es, de por sí, un convencimiento de tu cerebro que está intentando todos los días engañarte sobre el hecho incontrovertible de que te vas a morir. Vivimos como si no tuviéramos el fantasma de la muerte encima. Y creo que las situaciones extremas en ficción sirven mejor que nada para contar la experiencia humana, incluso la más terrible. Las personas que nos dedicamos a engañar a otros en la ficción, lo único que intentamos es contar cómo nos sentimos respecto a las tres cosas más importantes que hay: la vida, la muerte y el amor.

A veces cuesta separar la ficción, cada vez la realidad es más irreal.

El problema es que como especie nosotros dejamos de evolucionar hace muchas decenas de miles de años, porque nuestra evolución consistió en asociarnos. Pero, por primera vez, como especie nos estamos enfrentando al enemigo más grande que ha tenido la historia de la humanidad, que es la manipulación colectiva. Y no nos ha dado tiempo a evolucionar frente a ella, no hemos preparado leyes que nos permitan combatirla. No hemos preparado consecuencias para la mentira. Probablemente, sea la tarea más importante de este siglo y de las próximas décadas. Aunque no escribí el libro por esto; es a raíz de los comentarios de los lectores por lo que creo que esta historia les está hablando de esto. Me sucede siempre, nunca me entero del libro que he escrito hasta que empiezo a hablar con la gente. Por eso estoy tan muerto de miedo al principio.

A Eva, la protagonista, la trasladas a un lugar protegida de todo esto; un lugar aislado, como muchos que siguen existiendo en España.

La mejor forma de explicar 2026 era llevarlo a un milenio hacia atrás, en un ambiente del siglo XI. Rodeada de un montón de lugareños poco recomendables de los cuales al menos uno es un asesino. Este es el argumento inicial de una de las mejores historias de misterios jamás contadas, ‘Diez negritos’, de Agatha Christie. Así, la única manera en la que podía contar las consecuencias de la mentira era quitar de en medio todo lo que recordase al siglo XXI.

"Nuestro trabajo se parece mucho al de los magos, mover una mano muy rápido para que no te des cuenta de lo que está haciendo la otra" Juan Gómez-Jurado — Autor de 'Mentira'

¿Le gusta manipular al lector?

Por descontado, claro que sí. Hay un término muy bonito en la literatura de misterio anglosajona que es el ‘red herring’, traducido literalmente como arenque rojo. En los países nórdicos refiere a la tradición de poner postes con un arenque rojo, que servía de orientación visual en las carreteras nevadas. La literatura anglosajona lo introdujo como la pista falsa que sirve para llevar al lector por un camino. Nuestro trabajo se parece mucho al de los magos, mover una mano muy rápido para que no te des cuenta de lo que está haciendo la otra. Y ese es mi trabajo. Me encantan los arenques rojos.

¿Cuál es el siguiente laberinto en el que tiene pensado enredarles?

No es que haya pensado, es que lo tengo medio escrito. He parado un poco por la promoción de ‘Mentira’, pero la verdad es que estoy muy ilusionado con el próximo libro, que adelanto que también será una novela independiente y autoconclusiva.