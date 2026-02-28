Los Premios Goya vuelven a sonreír a Aragón: la oscense Yasmina Praderas se lleva otro 'cabezón' por el sonido de 'Sirat'

‘Sirat’ no deja de darle alegrías a Yasmina Praderas. La técnico oscense ya se llevó hace un mes el galardón a mejor sonido en los Premios del Cine Europeo y además está nominada a los Oscar en esta misma categoría junto a sus compañeras Amanda Villavieja y Laia Casanovas. Las tres fueron las encargadas del diseño de sonido de la película de Oliver Laxe y este sábado han sumado un nuevo reconocimiento: el Goya de la Academia de Cine.

El equipo de la aragonesa se ha impuesto este noche en Barcelona a los trabajos de las películas ‘El cautivo’, ‘Los domingos’, ‘Los tigres’ y ‘Sorda’. Gracias a este nuevo Goya, Aragón suma ya 22 ‘cabezones’. Dos de ellos los ha aportado la propia Yasmina Praderas, que ya lo ganó en 2023 en esta misma categoría por su participación en ‘As bestas’.

Tras recoger el galardón, la aragonesa ha querido agradecer a la Academia "este pedazo de premio" y ha añadido: "Oliver, gracias por este viaje". Por su parte Laia Casanovas ha recordado que eran el primer equipo de sonido íntegramente femenino que optaba a un Goya: "Queremos reivindicar que no sea una excepción, sino el camino a una paridad real detrás de las cámaras".

Praderas (Huesca, 1981) mantiene un idilio especial con los Premios Goya en estos últimos años, ya que ha estado nominada en otras ocasiones: en 2019 por ‘Quien a hierro mata’ y en 2024 por ‘Campeonex’ y ‘Saben aquell’.

Los otros nominados aragoneses

Todo lo que le está sucediendo a la técnico oscense con ‘Sirat’ ha acabado por consolidar una carrera que echó a andar en 2017. Praderas está especializada desde hace años en las mezclas, "la parte final del proceso de sonido". "Cada uno tenemos nuestro cometido. Uno se encarga del sonido directo recogiendo sobre todo los diálogos de los personajes, otro del diseño de sonido generando los ambientes y los efectos, mientras que yo soy la mezcladora que da forma a todo lo anterior junto a las músicas", explicaba hace unos días a este diario.

Menos suerte han tenido los otros dos aragoneses que aspiraban a un Goya. Gaizka Urresti, director bilbaíno pero afincado en Zaragoza desde hace muchos años, estaba nominado a mejor documental por 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' y la oscense Raquel Larrosa a mejor corto documental por 'Disonancia'. Lamentablemente, ninguno de los dos se ha llevado el galardón.