Un pueblo de Zaragoza de 8.000 habitantes inaugura su neo verbena indie rock con tres bandas de altura

"Somos un festival de pueblo, un plan redondo de un día, comodidad y cercanía, comunidad y raíz. No somos un macrofestival, solo un cartel, postureo VIP, una fábrica de eventos clonados". Con esa premisa tan directa y clara acaba de presentarse al mundo el Plaza Sonora, el festival de música y verbena neo indie rock, que celebrará en Zuera su primera edición el 6 de junio en la plaza de toros de la localidad.

El festival, que lleva varias semanas jugando al misterio en sus redes sociales y desvelando los detalles de la cita poco a poco, ha lanzado ya esta semana definitivamente el cartel que conformará esta primera edición. Un 'line up' para el que han confiado en tres grandes bandas nacionales que, a día de hoy, arrastran a unos seguidores fieles.

El cartel de la primera edición

Así, el Plaza Sonora contará con Morgan, La habitación roja y Puño Dragón como puntas de lanza en un evento que también contará con Pared con pared y con los disc jockeys Álex Curreya y Javi Huéscar para culminar una cita que ya ha levantado gran expectación en la localidad zaragozana.

Las entradas, eso sí, todavía no están a la venta, aunque sí está activo hasta este domingo un sorteo de cuatro entradas a través de sus redes sociales.