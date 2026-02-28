Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pueblo de Zaragoza de 8.000 habitantes inaugura su neo verbena indie rock con tres bandas de altura

El municipio estrena un "festival de pueblo" que ya ha desvelado su cartel para este 2026

Morgan es una de las bandas que actuarán en la 'verbena'.

Morgan es una de las bandas que actuarán en la 'verbena'. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

"Somos un festival de pueblo, un plan redondo de un día, comodidad y cercanía, comunidad y raíz. No somos un macrofestival, solo un cartel, postureo VIP, una fábrica de eventos clonados". Con esa premisa tan directa y clara acaba de presentarse al mundo el Plaza Sonora, el festival de música y verbena neo indie rock, que celebrará en Zuera su primera edición el 6 de junio en la plaza de toros de la localidad.

El festival, que lleva varias semanas jugando al misterio en sus redes sociales y desvelando los detalles de la cita poco a poco, ha lanzado ya esta semana definitivamente el cartel que conformará esta primera edición. Un 'line up' para el que han confiado en tres grandes bandas nacionales que, a día de hoy, arrastran a unos seguidores fieles.

El cartel de la primera edición

Así, el Plaza Sonora contará con Morgan, La habitación roja y Puño Dragón como puntas de lanza en un evento que también contará con Pared con pared y con los disc jockeys Álex Curreya y Javi Huéscar para culminar una cita que ya ha levantado gran expectación en la localidad zaragozana.

Las entradas, eso sí, todavía no están a la venta, aunque sí está activo hasta este domingo un sorteo de cuatro entradas a través de sus redes sociales.

