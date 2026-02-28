Una de las películas aragonesas con más Goyas se estrena por fin en abierto: dónde y cuándo verla
El filme protagoniza el nuevo programa de 'Versión española', con Cayetana Guillén Cuervo
Una de las películas con sello aragonés que cuenta con más Goyas se estrena este domingo en abierto, concretamente en el programa ‘Versión Española’ de La 2, que se emite los domingos a partir de las 23.00 horas. Ganadora de dos Premios Goya y una de las películas con más nominaciones en 2025, tras su paso por las salas y plataformas, se podrá ver en abierto para todos los espectadores.
Además, en el programa, Cayetana Guillén Cuervo charlará con Pepe Lorente, actor protagonista y Javier Macipe, director del filme, que también interpretarán una canción en el plató de RTVE.
La gran revelación del año
‘La estrella azul’ se alzó el año pasado con dos de los Premios Goya más destacados de los ocho a los que optaba: mejor actor revelación para Pepe Lorente y mejor dirección novel para Javier Macipe. Encabezado por Pepe Lorente, que interpreta a Mauricio Aznar, famoso rockero español, ‘La estrella azul’ cuenta con Bruna Cusí o Marc Rodríguez en el reparto.
Esta película se convirtió en el gran proyecto vital de Javier Macipe. El director tardó diez años en hacerlo realidad. La música, toda en directo, tiene un gran peso: Pepe Lorente es quién toca la guitarra, instrumento que no sabía tocar cuando aceptó el proyecto.
Fruto de ‘La estrella azul’ nació la banda homónima formada por Pepe Lorente y Javier Macipe, que tras dos años de conciertos con un formato acústico íntimo, ahora se despide con sus últimos conciertos.
