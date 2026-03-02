30 años de cine en La Almunia: cifra récord de participantes y nueva imagen para el Fescila

El Festival de Cine de La Almunia (Fescila) alcanza este año su 30ª edición, una cifra redonda que invita a mirar atrás y, también, tomar impulso y mirar hacia el futuro. Del 9 al 16 de mayo, La Almunia volverá a convertirse en punto de encuentro del cine español en el medio rural bajo un lema que resume las tres décadas de trayectoria del festival: 'Cómo hemos cambiado'.

El comité de organización trabaja ya en la celebración de este aniversario, que marca el inicio de una nueva etapa, y ha querido presentar ya varias novedades importantes: por un lado, el cartel oficial de esta edición, que va acompañado de la renovación de la imagen corporativa del festival y, por otro lado, las cifras de participación en sus concursos de cortos y guiones que consolidan al festival como una de las citas imprescindibles del cortometraje nacional.

Fescila ha cerrado el plazo de sus concursos con 938 trabajos recibidos. De ellos, 529 son cortometrajes inscritos en la Muestra Nacional Adolfo Aznar, 354 guiones para cortometrajes y 55 obras presentadas por centros educativos al Concurso Nacional de Cortometrajes Escolares. "Esta participación es nuestra mejor carta de presentación y un espaldarazo para todo el equipo. Que cada año siga creciendo nos indica que vamos por el buen camino", explica la directora de producción, Carmen Pemán. Los concursos son, dice, "la columna vertebral del festival" y, en concreto, el de guiones ha experimentado un crecimiento del 43% respecto a hace cinco años.

El Concurso Nacional de Cortometrajes Escolares refuerza también su crecimiento con un 37% más de trabajos recibidos, evidenciando el compromiso de Fescila con la comunidad educativa y con el uso del audiovisual como herramienta pedagógica. "Para nosotros, los concursos no son una competición; son el termómetro del momento que vive el cortometraje», señala Pemán.

Dentro de la Muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar, el jurado seleccionará, de nuevo, alrededor de una treintena de títulos que conformarán la Sección Oficial. Los trabajos premiados en ficción, documental y animación serán preseleccionados para los Premios Goya, en virtud de la colaboración de Fescila con la Academia de Cine.

Tres décadas de cine en el medio rural

El tema monográfico elegido para esta 30ª edición, 'Cómo hemos cambiado', será el hilo conductor de la programación de largometrajes, encuentros y homenajes a profesionales del audiovisual, y otras actividades durante la semana del festival. Una propuesta que invita a la reflexión colectiva, a mirar al pasado y valorar todo el camino recorrido y, al mismo tiempo, visualizar el futuro del festival. "No solo queremos hablar de cómo ha cambiado Fescila sino también analizar la evolución del cine español en estas tres últimas décadas", apunta el director artístico del festival, Alejandro Aísa. "Además, es una oportunidad perfecta para ver cómo ha cambiado y evolucionado La Almunia y sus vecinos, que este año tendrán un protagonismo muy especial en la programación", añade.

Y es que la historia del Fescila y su lista de premiados y homenajeados es un rico mapa del recorrido del cine español en este tiempo: distintas generaciones, distintas miradas y, en definitiva, distintas formas de entender el cine. La línea temática permitirá poner en perspectiva la diversidad de autores y autoras, la aparición de nuevas voces, la riqueza de nuestra cinematografía y la presencia de la mujer en puestos de dirección, guión, producción, interpretación y en los oficios técnicos del audiovisual.

En ese marco, el premio Florián Rey, máximo galardón del certamen, junto con el premio Villa de La Almunia, ofrecen un espacio privilegiado para mostrar esa transformación. A lo largo de los años se ha distinguido a figuras esenciales del cine español como José Luis Borau, Luis García Berlanga o Carlos Saura, junto a intérpretes y cineastas de generaciones posteriores como Maribel Verdú, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Suárez, Susi Sánchez o Javier Gutiérrez. Más recientemente, el festival ha reconocido también a profesionales como Dani Rovira, Pablo Berger, Carla Simón, Ángela Cervantes o Marcel Barrena, dibujando una panorámica que conecta distintas generaciones y sensibilidades del audiovisual español.

Todo ello se ha querido volcar en el cartel oficial de la edición, obra del diseñador zaragozano Pablo Berges. El número 30 es el claro protagonista sobre un color vivo y potente. Como guiño al cartel de la primera edición, el tres está formado por cintas de celuloide y sobre él aparece la nómina de profesionales premiados con el Florián Rey. Dicha estatuilla emerge del cero apuntando hacia el futuro.

Una nueva imagen para un festival maduro

Coincidiendo con el 30 aniversario, Fescila presenta también una nueva identidad visual diseñada también por Berges, al igual que los carteles de las dos ediciones anteriores. «La marca necesitaba evolucionar como lo ha hecho el propio festival. No se trata de un cambio o una decisión baladí porque este proceso más estético, podríamos decir, implica también una introspección, un mirar hacia dentro quiénes somos y qué queremos ser. Poner distancia, ganar perspectiva y, lo principal: tomar impulso», Aísa.

El nuevo logotipo reinterpreta algunos de los símbolos que han acompañado al certamen desde sus inicios, como la de la silueta del dictáfono clásico de director que lleva su estatuilla de Florián Rey. También mantiene su esencia ya que se puede entender como una pantalla grande vista en perspectiva. La apuesta de Fescila ha sido siempre la presencia de un cine y una cultura de calidad en el medio rural y mantener viva la sala de proyección de la localidad. La nueva marca toma esos elementos y los transforma en una identidad.