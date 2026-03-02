El circo coreográfico, la música y el teatro gestual de '3D' llega a Zaragoza

Concebido y diseñado por el artista de circo y compositor Jonathan Guichard, '3D' es una propuesta escénica que explora la relación entre cuerpo, sonido y objeto a través de una singular estructura curva de madera y metal que se convierte en el eje absoluto de la dramaturgia. Esta será la pieza que podrá disfrutar el público del Teatro del Mercado este miércoles y jueves, 4 y 5 de marzo.

En la intersección del circo coreográfico, la música concreta y el teatro gestual, 3D investiga el uso exhaustivo de un único objeto escénico. La pieza sitúa al público en un dispositivo trifrontal e inmersivo, favoreciendo una experiencia cercana, casi física, donde cada movimiento y cada vibración sonora forman parte del relato. La estructura (un arco de tamaño humano de 33 kilos) se presenta en tres disposiciones distintas: balancín, borde y bóveda. Cada configuración genera nuevas posibilidades de equilibrio, inercia y desplazamiento, obligando al cuerpo a adaptarse y dialogar con el espacio.

Sonido generado por el cuerpo

El espectáculo desarrolla una dramaturgia sonora en la que el sonido puede ser generado por el propio cuerpo, establecer una relación simbiótica con él o incluso surgir del público para provocar una improvisación colectiva. La música en directo, interpretada por Mikaël Le Guillou o Sébastien Dehaye, no acompaña la acción: forma parte esencial de la arquitectura escénica.

El espectáculo cuenta con ayudas europeas. / EL PERIÓDICO

En escena, Jonathan Guichard o Jules Sadoughi construyen un lenguaje físico preciso y poético que transforma la materia en movimiento y convierte cada gesto en una experiencia sensorial compartida.

Una experiencia inmersiva

'3D' propone centrar la atención en la comunidad efímera que se forma durante la representación. El público no solo observa, sino que se integra en un dispositivo espacial que permite múltiples perspectivas y grados de participación.

El resultado es una pieza de circo contemporáneo de pequeño formato que combina rigor técnico, investigación artística y una potente dimensión poética, en línea con la identidad multifacética de la Compañía H.M.G.

'3D' de la compañía H.M.G. podrá verse en el Teatro del Mercado el miércoles 4 a las 20.00 horas y el jueves 5 de marzo a las 19.00 horas, con un precio único de 10 euros y una duración de 50 minutos. Espectáculo recomendado para mayores de 5 años.