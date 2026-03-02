El regreso de Manolo Kabezabolo a los escenarios aragoneses

No es que se haya retirado de los escenarios y menos de los aragoneses, pero los conciertos de Manolo Kabezabolo hace tiempo que se han convertido en una agradable noticia en las agendas de las salas zaragozanas y, ahora, la referencia punki en España ha anunciado un nuevo directo en la capital aragonesa después de un prolífico año en el que ha ido publicando canciones a través de las plataformas como Spotify.

Así, el artista, que recientemente también ha vivido la experiencia de realizar una minigira en Alemania, concretamente en Berlín, formará parte del ciclo Back from the Z vol. 3, que organiza la sala Z del 26 de marzo al 15 de mayo. Son cinco conciertos que inaugurarán Los 300 el 28 de marzo y en el que también estarán Pelomono (25 de abril), The Limboos (9 de mayo) y Nito Serrano & Lapurasangre el 15 de mayo.

Cómo comprar las entradas

En medio de esas citas, el 10 de abril (21.00 horas) será cuando Manolo Kabezabolo ofrezca su concierto dentro de este ciclo de la sala Z en el que se espera que el músico haga un repaso a sus temas de siempre que le han convertido en una referencia.

Así reza la promoción de la cita: "Méndez Lozano (Carenas, 1966) fue el loco más cuerdo años antes de que la salud mental fuese objeto de debate público. Entonces, a caballo entre los ochenta y los noventa, pasaba por un punk deslenguado que le cantaba a 'El aborto de la gallina'. Sin embargo, tras aquellas letras surrealistas trataba de alzar la voz un cantautor encrestado que ponía en solfa el sistema mientras lucía una camiseta con el lema "Manolo Kabezabolo, el rey del spiz".

Las entradas para su concierto ya están a la venta por 12 euros a través de Entradium. En taquilla, el día del concierto costarán 14 euros. Para el resto de actuaciones, las entradas también están a la venta en Entradium excepto para la de Nito Serrano & Lapurasangre que se pueden adquiriri en Ticketandroll.