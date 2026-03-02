El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) tumba también los recursos de Tauroemoción y de Víctor Zabala por el arriendo de La Misericordia

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), resolvió negativamente este lunes el segundo –doble– recurso especial en materia de contratación interpuesto por Tauroemoción, SL (Alberto García Buj) y la mercantil Pueblos del toreo, SL (Víctor Zabala de la Serna) relativo a la petición de medida cautelar frente a los pliegos que rigen el procedimiento de concesión del arrendamiento de la plaza de toros de Zaragoza por las temporadas 2026-2028 más una posible prórroga de un año, promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza.

La solicitud de Tauroemoción –que sí se ha presentado al concurso– era la paralización del proceso en tanto se viera si se fundamenta y ajusta a Derecho la naturaleza jurídica del contrato descrito en el pliego como Patrimonial y de otra, con algunos de los criterios de adjudicación que rigen el mismo.

Por su parte, el recurso de Víctor Zabala de la Serna, presentado el 20 de febrero, un día después que el de Tauroemoción, apoyándose en el art. 49 de la LCSP ya que no tiene condición de licitante solicita de igual modo la suspensión del procedimiento de licitación durante la tramitación de este recurso especial.

En ambos casos, la resolución es definitiva en vía administrativa y ejecutiva en sus propios términos aunque contra la misma cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo.

El primer recurso

Con anterioridad, el mismo tribunal ya había desestimado el recurso de reposición presentado en el Registro General de DPZ con fecha 6 de febrero por Nautalia viajes, SL (Rafael García Garrido, presidente de la patronal de los empresarios taurinos y empresario de Madrid y Valencia).

Pocos días después, el 16 de febrero (el mismo día del término del plazo de presentación de ofertas) se recibió en el TACPA un escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto en esa misma fecha por Rafael García Garrido en nombre y representación de Nautalia viajes, SL; y de las mercantiles Simón Casas production, SAS; Espectáculos Carmelo García, SLU; Lances de futuro, SL (José Mª Garzón); Toros pal toreo, SL (Manuel Amador); Zuñiga y toros, SL; Circuitos taurinos, SL (Carlos Zúñiga, hijo) y Eventos Mare Nostrum, SL (Nacho Lloret).

El recurso alegaba y fundamentaba su disconformidad, de una parte, con la naturaleza jurídica del contrato según el anuncio y pliego impugnados, y de otra, con algunos de los criterios de adjudicación que rigen el mismo, solicitando, igualmente la suspensión del procedimiento en tanto se produzca la resolución del recurso interpuesto.

Con fecha 19 de febrero el tribunal resolvió la inadmisión al interponerse el recurso contra un asunto no susceptible de impugnación sin prejuicio de que puda explorarse la vía contencioso-administrativa.

Feria de San Jorge

El siguiente paso es la convocatoria del órgano de contratación para efectuar el protocolo de licitación en el que se deberá aportar un sobre nº 1 con la documentación administrativa –cuyo trámite podrá extenderse si existe requerimiento de subsanación o aportación de documentación–; un segundo sobre que contendrá la propuesta artística y cuya puntuación obedecerá a un juicio de valor y un tercer sobre con la oferta económica cuyo precio de salida no será inferior a 200.177,10 euros anuales (IVA incluido).

Claro que, si alguno de los dos o ambos licitadores que se dan por únicos competidores por dicho contrato quedara excluido al no superar esas dos primeras fases, el superviviente, siempre que cumpliera con las cláusulas del pliego, resultaría directamente adjudicatario –Jesús Mena con Matilla y Ramón Valencia o Tauroemoción–.

Pero ¿y si ninguno ellos cumpliera con los requisitos? Segunda incógnita: ¿permitirán los plazos que las fechas den de sí para llegar a celebrar la feria de San Jorge?