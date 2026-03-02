El Vive Latino desvela su cartel por días

El Vive Latino España vivirá su quinta edición en Zaragoza el 4 y 5 de septiembre y, aunque todavía quedan muchos meses, tras revelar el cartel de este año el pasado mes de diciembre, el festival ha dado este lunes un paso más desvelando qué artistas actuarán cada día y sacando a la venta, en consecuencia, las entradas sueltas para cada una de las jornadas, es decir, para el viernes y para el sábado.

Por lo tanto, según ha revelado hace unos minutos el evento, el viernes 4 de septiembre actuarán Amaia, Ed Maverick, Julieta Venegas, Loquillo, M-Clan, Rawayana, Rigoberta Bandini, El Kuelgue, El practicante, La chiva gantiva, Modelo, Niña polaca, Pignoise, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana y Volador.

Por su parte, para el día siguiente, el sábado 5 de septiembre, quedarán Guitarricadelafuente, La M.O.D.A., La Plazuela, Siloé, Ultraligera, Begut, Biznaga, Buena Vista All Stars, División minúscula, Esteman y Daniela Spalla, El verbo odiado, Hermanos Martínez, Multipla, Ojete Calor, Sonido Gallo Negro y Veintiuno.

En esta fase, los abonos para los dos días están a la venta a través de Ticketmaster a un precio de 119 euros (más gastos de gestión) mientras que las entradas para cada uno de los dos días han salido a un precio de 65 euros (más gastos de gestión) hasta el lunes 9 de marzo, que se incrementará su precio.

Un recinto espectacular

Todos ellos actuarán en los mismos tres escenarios de las ediciones anteriores, mientras que el acceso (con una única puerta de entrada) seguirá siendo el mismo. En contra de lo que se pensaba hace solo unos meses, el traslado de la televisión autonómica al recinto de la Expo (se va a instalar en los 'cacahuetes' sin uso) no obligará finalmente a cambiar la ubicación de la principal zona gastronómica. Así, la distribución interna del festival no tendrá que reorganizarse, algo que sí podría suceder en la edición de 2027. "De momento este año no nos influye y es algo que tenemos que agradecer a las instituciones, porque van a adaptar el ritmo de las obras para que no nos afecte", explicó el director del festival, Nacho Royo.

Sin cambios a nivel estructural y con el recinto de la Expo como ubicación inmejorable, el Vive Latino aspira a repetir las cifras de las dos pasadas ediciones, cuando logró congregar a unos 38.000 asistentes en sus dos jornadas. En 2023 la cifra se situó en 42.995 personas (muy cerca del lleno técnico), mientras que el primer año atrajo a 33.736 espectadores. El aforo volverá a estar limitado a un máximo de 22.000 asistentes por día para priorizar la comodidad.

En este sentido, el festival ha dado un salto de calidad en las últimas ediciones. Los tiempos de espera en las barras y en los baños se han reducido y apenas ha habido quejas por las filas en los estands gastronómicos a diferencia de en la primera edición.