Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaPelea ZaragozaAmazon Web ServicesPacto PP-VoxLluvia ZaragozaVive Latino
instagramlinkedin

La película basada en la novela de un aragonés y rodada en los valles pirenaicos que se ya se puede ver en plataformas

El filme protagonizado por Blanca Suárez y Eduardo Noriega ha estado nominado a un Goya

Blanca Suárez y Eduardo Noriega en 'Parecido a un asesinato'.

Blanca Suárez y Eduardo Noriega en 'Parecido a un asesinato'. / SUNRISE PICTURES

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

La última película de Antonio Hernández, protagonizada por Blanca Suárez y Eduardo Noriega, que tuvo un más que aceptable paso por las salas de cine en cuanto a taquilla y que ha estado nominada a un Goya en esta última edición, ya ha llegado a las plataformas.

El filme, basado en la novela de Juan Bolea del mismo nombre, 'Parecido a un asesinato', es un 'thriller' con un final sorprendente. En ella, Eva (Blanca Suárez) vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), escritor de éxito, y su hija, Alicia (Claudia Mora), una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso.

Rodada en el Pirineo aragonés

'Parecido a un asesinato', además, tiene otro aliciente para los aragoneses, y es que parte de su rodaje de desarrolló en el Pirineo, en los valles de Hecho, Tena y en el Aragón, que lucen de una manera especvial durante buena parte de la película que en sus primeros días en la plataforma (llegó el 26 de febrero) está situándose ya como una de las más demandadas.

Noticias relacionadas y más

La plataforma en la que se puede ver esta película de forma libre para todos sus sucriptores en Prime Video.

TEMAS

Tracking Pixel Contents