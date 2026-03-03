El Festival de Huesca recibe miles de cortometrajes y bate su récord

El 54º Festival Internacional de Cine de Huesca bate su récord histórico con 2.342 cortometrajes recibidos en su proceso de preselección, un nuevo máximo que reafirma el peso y prestigio internacional de la cita oscense cuyos Premios Danzante son preseleccionadores para los Oscar. Un total de 92 países están representados en esta inscripción, otro dato que se coloca en el pódium de honor de la cita, "son unos números espectaculares que hablan de la importancia del festival como embajador cultural del territorio".

"Cineastas de todo el mundo quieren formar parte de la sección oficial de Huesca porque son conscientes de lo que esto supone para su trayectoria", afirma Estela Rasal, directora del certamen. España es el territorio con mayor representación con un total de 938 producciones, le siguen Francia y Brasil; el resto del 'top ten' lo conforman Argentina, Alemania, México, Colombia, Italia, Portugal (Pais de Honor de este 2026) y Chile.

El comité seleccionador se encuentra ya visionando las más de 600 horas de metraje para elegir las cintas que lucharán por los galardones, un palmarés valorado en cerca de 25.000 euros y que además de calificar para Hollywood, cuenta con el aval de los Premios Goya. Concluida esta fase, se abre ahora la segunda convocatoria de Pitching y "Work in Progress" para cortometrajes que se realizará durante las fechas del certamen, del 5 al 13 de junio.

Brillo de las óperas prima

Las óperas prima vuelven a brillar con luz propia y su total asciende de nuevo hasta llegar a los 678 cortometrajes, casi un 30% del total. Además, hay 395 obras de escuelas lo que fortalece una de las puntas de lanza de la cita, su capacidad de ser rampa de lanzamiento y escaparate global para los cineastas del presente y el futuro. Nombres como el mexicano Michel Franco, habitual de festivales como Cannes, Venecia o Berlín, o los españoles Claudia Costafreda y Gerard Oms, han lanzado sus trayectorias tras obtener el Danzante de Oro en Huesca; de hecho, este último estaba nominado al Goya a Mejor dirección novel este pasado fin de semana.

El Festival Internacional de Cine de Huesca (HIFF) anuncia también la segunda edición de Pitching y Working in Progress. Estas dos convocatorias se crearon el pasado año y fueron pioneras en España, una apuesta y refuerzo para toda el área de industria sobre la que el certamen oscense lleva trabajando desde hace años. La primera busca respaldar el talento nuevo y la creación de cortometrajes de profesionales emergentes de España siendo un espacio de encuentro para jóvenes cortometrajistas profesionales y productores/as que desean apoyar a profesionales emergentes con sus cortometrajes de ficción, documental y no ficción.