El restaurante donde Kase.O ha celebrado su cumpleaños con un suculento banquete: "Nos hemos puesto como El Tenazas"

El MC aragonés Kase.O, es decir, Javier Ibarra se encuentra grabando el que será su próximo trabajo que espera poder publicar a lo largo de este año con largas sesiones con su fiel escudero RdeRumba, pero el pasado domingo, 1 de marzo, tocaba celebrar que el rapero zaragozano, respetado a ambos lados del Atlántico, cumplía años.

¿Cuántos? 46, ya que nació el 1 de marzo de 1980, aunque desde que publicara su canción 'Ringui dingui' en la que aludía directamente a que le echaban 50 años, el MC, con gran sentido del humor, ha bromeado con que siempre que llegaba la fecha era su 50 cumpleaños. Un juego con su fans que la mayoría ya han comprendido pero alguno sigue sorprendiéndose con el 'despiste'.

"Os quiero mucho"

Kase.O ha compartido en sus redes sociales una instantánea de la celebración familiar en la que compartieron una comida en torno aun producto muy habitual en esta época: "Gracias a todos por vuestros mensajes y felicitaciones. Os quiero mucho! Aqui humildemente celebrando mi 50 cumpleaños con mi familia y José Luis mi primer manager poniéndonos de calçots como El Tenazas". Todo en el Mesón Montañana, un establecimiento especialista en calçots.

El texto va encabezado por una instantánea en la que está con su padre, al que llama primer mánager, que es su padre ya que tal y como contó, por ejemplo, en el concierto con el que cerró en el Príncipe Felipe su gira de 33 aniversario en la música, era el que ejercía como tal cuando él era menor de edad. De hecho, su progenitor, reveló, se puso una capcuha y acudió al concierto que Kase.O dio con solo 14 años en la sala Devizio.

Al mensaje le han contestado muchos fans pero también amigos de la profesión como Sho-Hai, el propio RdeRumba, Sharif, Chambao, Iseo y, cómo no, su mujer, Muna, con la que tiene dos hijos.