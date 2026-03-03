Una exposición muestra la ciudad de Huesca entre 1850 y 1950 a través de la pintura

La capital altoaragonesa es la protagonista indiscutible de la nueva exposición que Fundación Ibercaja ha presentado esta mañana en su centro, ubicado en el Palacio de Villahermosa. La muestra 'Huesca en la paleta de sus pintores (1850–1950)' propone un recorrido a través de un siglo de representación artística del paisaje urbano oscense a través de la obra de siete creadores fundamentales: Valentín Carderera, León Abadías, Martín Coronas, Félix Lafuente, Ramón Acín, Jesús Pérez Barón y José Beulas.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 9 de mayo y propone una mirada a la ciudad desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX; un periodo clave tanto para la consolidación del paisaje urbano como género pictórico como para la propia transformación urbanística de Huesca.

El paisaje urbano como género pictórico

El paisaje urbano no se consolida plenamente como asunto pictórico autónomo hasta el siglo XIX, cuando las transformaciones de las grandes capitales europeas y el auge del impresionismo impulsan la representación de calles, plazas y edificios como protagonistas de la pintura, con el París de Napoleón como mejor ejemplo. En ese contexto, también en España y en Aragón se desarrolló una tradición de paisajistas que encontraron en la ciudad un motivo recurrente como Martín Rico, Lucas Velázquez o los aragoneses Pradilla y Mariano Barbasán, evolucionando hoy en día en la obra hiperrealista de Antonio López.

En este marco, la exposición sitúa a Huesca dentro de esa evolución, mostrando cómo su núcleo histórico, sus plazas, sus ermitas y sus vistas panorámicas se convierten en tema central para distintas generaciones de artistas que muestran los cambios de la ciudad.

Ocho miradas sobre una ciudad en transformación

El siglo que abarca la muestra coincide con un periodo de profundas transformaciones urbanísticas. A mediados del XIX, Huesca conservaba en gran medida su estructura medieval, delimitada por los cosos. La llegada del ferrocarril en 1864, la creación de nuevas plazas como López Allué o la construcción del mercado marcaron los primeros cambios significativos. A comienzos del siglo XX se levantaron edificios emblemáticos como el Casino y el Teatro Olimpia, junto con el desarrollo del parque municipal. Tras la Guerra Civil, la ciudad iniciaría un crecimiento demográfico que marcaría un punto de inflexión en su expansión urbana.

Pintores oscenses imprescindibles

Valentín Carderera, humanista nacido en 1796 y profundo conocedor de la obra de Goya, dejó numerosos dibujos y acuarelas que documentan el patrimonio arquitectónico oscense y español. En la muestra se presentan 'Vista de Huesca desde el sur', 'Puerta de Montearagón' o 'Catedral de Huesca desde detrás del puente del diablo'.

También se incluye en la muestra León Abadías (1836–1894), primer catedrático de Dibujo del Instituto de Huesca, quien realizó importantes decoraciones murales en la ciudad, como el techo del comercio La Confianza, cuya fotografía se muestras, así como el óleo sobre tela 'El claustro de San Pedro' bajo una mirada detallista y académica.

Martín Coronas (1862–1928), vinculado a la Compañía de Jesús, desarrolló una importante carrera como pintor de temática histórica y religiosa, aporta dibujos como 'Libro de Cofradía de San Lorenzo'.

Félix Lafuente (1865–1927), vinculado al taller escenográfico de Busato, evolucionó hacia una pintura más libre y cercana al impresionismo, es considerado el más sólido paisajista urbano del conjunto, reuniendo vistas emblemáticas como 'Coso Huesca', 'Huesca nevada', 'Vista del Casino' o 'La Porteta', que revelan una especial atención a la luz y a la atmósfera de la ciudad.

Por su parte, Ramón Acín (1888–1936), figura poliédrica del arte aragonés del siglo XX, está presente con el óleo 'Huesca desde el cerro de San Jorge', además de dibujos urbanos de tinta china sobre papel que muestran diferentes rincones y edificios emblemáticos de una ciudad interpretada con trazo sintético y mirada crítica.

Jesús Pérez Barón (1894–1980), destacado acuarelista y discípulo de Lafuente, recorrió con él los alrededores de la ciudad y mantuvo esa temática a lo largo de toda su trayectoria. Sus escenas como 'Puente de San Miguel', 'Calle Palacio' o 'Cillas por detrás', capturan con delicadeza la atmósfera del Huesca de entreguerras.

Por último, José Beulas (1921–2014), hijo adoptivo de Huesca y referente del paisaje altoaragonés, cierra el recorrido con obras como 'Huesca desde las Mártires', 'Torreón del Trasmuro', 'Ermita de Salas' o 'Calle de Palacio', donde se percibe la intensidad cromática y la sensibilidad hacia el paisaje que marcarían su carrera posterior.

En total, la exposición reúne casi 50 obras originales, además de fotografías antiguas para ampliar la lectura histórica del recorrido, ayudando al visitante a comprender cómo la ciudad fue observada, interpretada y sentida durante cien años de pintura urbana.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Fundación Ibercaja reafirma en el año de su 150 aniversario, su compromiso con la difusión cultural y con la puesta en valor del patrimonio artístico local, ofreciendo a los oscenses la oportunidad de contemplar su ciudad con ojos nuevos, a través de la mirada de quienes la convirtieron en pintura.