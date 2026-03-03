Una incombustible banda aragonesa de rock lanza su nuevo videoclip: "Lo mejor que he visto en muchos años"

Nacieron en Ejea de los Caballeros y desde allí triunfaron y de allí no han querido salir hasta consolidarse como una de las bandas más veteranas del rock aragonés (sin duda) y del rock nacional. Tako, incombustible al paso del tiempo, acaba de regalarle a sus fans un nuevo videoclip extraído del último disco que publciaron 'Directo XL', que recoge el último concierto ofrecido en la plaza del Pilar de Zaragoza.

La canción elegida ha sido 'Con Dios y con el diablo' donde se aprecia la contundencia de los ejeanos. "Os invitamos a ver el videoclip de nuestro último lanzamiento en directo. Nos encantaría conocer vuestra opinión del 'Directo XL' y que comenteis en nuestro canal de Youtube , Facebook e Instragram. Estamos trabajando en temas nuevos, en recuperar algunos que nos reclamais y pendientes de anunciar fechas donde nos vamos a encontar en una gran gira de celebración. Gracias taker@s. Vienen días de noticias!!", ha sido el mensaje que ha lanzado el grupo a través de sus redes sociales.

"La peña flipó"

Los comentarios de su seguidores no se han hecho esperar. "Gran despliegue de medios, tal como se merece el grupo. La peña flipó con Tako. La actitud del grupo, la misma de siempre, dándolo todo.... Aúpa Tako!!!", señala uno de sus fans, al que otro responde: "El concierto es espectacular....lo mejor que he visto en muchos años....sois incombustibles". Mensajes que se suman a las peticiones de que en su nueva gira incluyan sus localidades.