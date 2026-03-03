Isabel Guerra, premio Especial al Mérito Cultural de Zaragoza: "Necesitamos un renacimiento que ponga en valor todo aquello que nos enriquece por dentro"
El Festival Asalto, Juanjo Bona, Gervasio Sánchez, Miguel Ángel Lamata, el fallecido Carmelo Artiaga, David Lozano y Marianico El Corto han completado el palmarés de esta segunda edición
Ocho son los nombres que se han incorporado al palmarés de los Premios Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural tras la celebración de su segunda edición. El Festival Asalto, Juanjo Bona, Gervasio Sánchez, Miguel Ángel Lamata, el fallecido Carmelo Artiaga (que ha recibido un sentido homenaje), David Lozano y Marianico El Corto han flanqueado a la gran protagonista del acto, Isabel Guerra, que ha recibido el premio especial.
La galardonada, que ha bromeado con la idea de lo "poco acertada que ha sido la idea de darme el Premio Especial", ha reivindicado el papel de la cultura a lo largo de todo su discurso: "Es una gran idea premiar la cultura en esta sociedad donde cada vez está menos valorada y denostada. La cultura es lo que revitaliza los auténticos valores y ahora se ve como algo trasnochado y caduco", ha señalado la galardonada.
"Puede desplazar la superficialidad"
"La cultura puede desplazar la superficialidad. Necesitamos un renacimiento que ponga en valor todo aquello que nos enriquece por dentro para llegar a una convivencia que no nos obliga al pensamiento único y quedarnos con todo lo que nos aporta al bien común", ha concluido su intervención. "Gracias por recordarnos que la belleza cuando nace de la profundidad es siempre transformadora", le ha dedicado la alcaldesa Natalia Chueca.
Los representantes del Festival Asalto (Luis García, Alfredo Martínez e Isabel Trías) han destacado el carácter integrador de su propuesta de transformación del espacio público, mientras que Gervasio Sánchez ha denunciado el negocio de las armas que, ha dicho, "si no lo paramos vamos a seguir matándonos durante toda la humanidad". Uno de los momentos más emotivos se ha vivido con el recuerdo a Carmelo Artiaga, del que se ensalzaron sus virtudes; y Juanjo Bona, también amante de la raíz, ha llenado precisamente el salón de plenos de folclore cuando le ha tocado recoger su galardón.
"Vamos a hacer muchas cosas juntos"
La nómina la han completado el escritor David Lozano, colaborador de este diario, del que se ha alabado que con la escritura ha alejado de las pantallas a los jóvenes, con el humorista Marianico el Corto y con el cineasta Miguel Ángel Lamata a la que la alcaldesa ha apelado para "hacer muchas cosas juntos".
Todo en un acto que se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza presidido por la primera edil y con la presencia de representantes de todos los partidos con representación en el consistorio. "Que nunca más haya una deuda con los que nos hacen mejores", ha resaltado Chueca antes de que Juanjo Bona cerrara el acto con la interpretación de 'Mis tías'.
