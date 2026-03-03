La asociación que promueve el heavy en Zaragoza proyecta un documental sobre una sala mítica de rock duro

Fue un símbolo del movimiento heavy y rock, un espacio de reunión, música y cultura juvenil durante más de una década. A partir de mediados de los años 80 se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro de jóvenes aficionados al rock y el heavy metal en España. Por allí pasaron conciertos de grupos tanto nacionales como internacionales, y se convirtió en un referente de la cultura musical alternativa del país en esa época. Ahora, un documental recoge su historia y este llega a Zaragoza de la mano de la Asociación El Batallador.

El lugar es la sala Canciller de Madrid, que "vuelve a abrir sus puertas... en Zaragoza", dice la promoción de la asociación sobre una cita especial: "Te invitamos a la proyección del documental 'Canciller, el templo del rock', dirigido por Vicente Martín Terán. En el documental narra la historia de la mítica Sala Canciller de Madrid, un espacio clave para entender el auge del rock duro y metal en España y cómo una cultura masiva y apasionada terminó siendo silenciada", han publicado en sus redes sociales.

Dónde ver el documental

Es cierto que la sala tuvo un final abrupto como el de tantas otras salas míticas ya que cerró en 1995 arrinconada por normativas legales y presiones de los vecinos. El edificio donde estuvo la sala dejó de funcionar como local de conciertos y, años después, se convirtió en un supermercado, aunque sigue siendo un lugar recordado por muchos aficionados y como parte de la historia del rock en España.

La proyección del documental será el viernes, 20 de marzo, a partir de las 18.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y letras, con entrada libre hasta completar el aforo.