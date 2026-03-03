Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
David NavarroRegistro ForestaliaCasademont ZaragozaAyuntamiento ZaragozaSucesos AragónRolabo Malpica
instagramlinkedin

La asociación que promueve el heavy en Zaragoza proyecta un documental sobre una sala mítica de rock duro

El Batallador programa una sesión con entrada libre en su lucha por reinvidicar el género en la capital aragonesa

El documental repasa la trayectoria de la histórica sala heavy.

El documental repasa la trayectoria de la histórica sala heavy. / ARCHIVO CANCILLER

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Fue un símbolo del movimiento heavy y rock, un espacio de reunión, música y cultura juvenil durante más de una década. A partir de mediados de los años 80 se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro de jóvenes aficionados al rock y el heavy metal en España. Por allí pasaron conciertos de grupos tanto nacionales como internacionales, y se convirtió en un referente de la cultura musical alternativa del país en esa época. Ahora, un documental recoge su historia y este llega a Zaragoza de la mano de la Asociación El Batallador.

El lugar es la sala Canciller de Madrid, que "vuelve a abrir sus puertas... en Zaragoza", dice la promoción de la asociación sobre una cita especial: "Te invitamos a la proyección del documental 'Canciller, el templo del rock', dirigido por Vicente Martín Terán. En el documental narra la historia de la mítica Sala Canciller de Madrid, un espacio clave para entender el auge del rock duro y metal en España y cómo una cultura masiva y apasionada terminó siendo silenciada", han publicado en sus redes sociales.

Dónde ver el documental

Es cierto que la sala tuvo un final abrupto como el de tantas otras salas míticas ya que cerró en 1995 arrinconada por normativas legales y presiones de los vecinos. El edificio donde estuvo la sala dejó de funcionar como local de conciertos y, años después, se convirtió en un supermercado, aunque sigue siendo un lugar recordado por muchos aficionados y como parte de la historia del rock en España.

Noticias relacionadas y más

La proyección del documental será el viernes, 20 de marzo, a partir de las 18.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y letras, con entrada libre hasta completar el aforo.

TEMAS

  1. El Real Zaragoza ultima el despido de Sellés, aborda el de Indias y negocia con Lalo para asumir la dirección deportiva
  2. JIM tiene dudas y David Navarro es el entrenador interino del Real Zaragoza
  3. La caída del entrenador del Real Zaragoza: Sellés también perdió el norte
  4. Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
  5. Un histórico goleador del Real Zaragoza vuelve a los banquillos
  6. El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
  7. Joel Valencia, una de las mayores promesas del Real Zaragoza, se retira a los 32 años: 'No gané un Mundial ni un balón de oro, pero cumplí todos mis sueños
  8. El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza ya es oficial, firma hasta junio de 2028

Nueve mujeres ponen rostro a los actos oficiales del 8M en Zaragoza: "Necesitamos seguir avanzando"

Nueve mujeres ponen rostro a los actos oficiales del 8M en Zaragoza: "Necesitamos seguir avanzando"

El CIRCE lidera la innovación europea y se sitúa como el segundo centro tecnológico con más éxito de España

El CIRCE lidera la innovación europea y se sitúa como el segundo centro tecnológico con más éxito de España

Casi 200 fotógrafos retratarán las estrellas desde el pueblo viejo de Belchite en abril

Casi 200 fotógrafos retratarán las estrellas desde el pueblo viejo de Belchite en abril

Hugo Pinilla, del entrenamiento al velatorio de su madre: la sobrecogedora profesionalidad del canterano del Real Zaragoza

Hugo Pinilla, del entrenamiento al velatorio de su madre: la sobrecogedora profesionalidad del canterano del Real Zaragoza

Ibercaja completa su gama de fondos con un fondo ético

Ibercaja completa su gama de fondos con un fondo ético

¿En qué afecta a la economía aragonesa el conflicto de Irán? Esto dice la Cámara de Comercio de Zaragoza

¿En qué afecta a la economía aragonesa el conflicto de Irán? Esto dice la Cámara de Comercio de Zaragoza

La Fundación Franz Weber pide que Teruel deje de ser Ciudad Amiga de la Infancia por apoyar la tauromaquia

La Fundación Franz Weber pide que Teruel deje de ser Ciudad Amiga de la Infancia por apoyar la tauromaquia

El tráfico en César Augusto se restablece este miércoles tras finalizar los remates pendientes

El tráfico en César Augusto se restablece este miércoles tras finalizar los remates pendientes
Tracking Pixel Contents