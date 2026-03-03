Las Novias tocarán este sábado en un Rock & Blues hasta la bandera

Las Novias recalan este sábado 7 de marzo en la sala zaragozana Rock & Blues, una cita para la que hace cerca de dos meses que no quedan entradas. Esta actuación es una de las más esperadas del ciclo En Petit Comité, con el que la sala está celebrando en 2026 que se cumplen diez años desde que Pablo Patxi Cano asumió la dirección de la sala Rock & Blues de la mano de su promotora Sweet Caroline, marcando un antes y un después en la programación musical de la ciudad.

Desde las 21.00 horas, comparecerá uno de los grupos fundamentales de la escena aragonesa y del underground estatal. Formados en 1987, Las Novias se abren paso a través de maquetas, primeros conciertos y de un grupo de seguidores que va creciendo conforme avanza su carrera. En 1991 forman parte del histórico concierto en La Romareda junto a Héroes del silencio y Niños del Brasil.

En 1992 publicaron su primer elepé con la multinacional Polygram: 'Sueños en Blanco y Negro' y su segundo disco en 1994 con el auspicio de EMI, 'Todo/Nada Sigue Igual', ambos producidos por Enrique Bunbury. Crearon un sello discográfico, A la inversa records, con el que publicaron el recopilatorio 'Zaragoza vive'. Lanzan su tercer elepé en 2009: 'Ego' producido por Nacho Serrano (Niños del Brasil) y reciben en 2010 el Premio a Mejor Grupo Aragonés en los XI Premios de la Música Aragonesa -PMA-.

En la edición 2013 fueron galardonados con el Premio a Mejor Canción Aragonesa por 'Postales envenenadas', canción inédita y difundida solo en formato videoclip. Este tema formo parte de su cuarto álbum 'Invicto' también producido por Nacho Serrano, y con el que consiguieron estatuillas a Mejor Grupo y Mejor Directo 2014 en los XIV PMA. La grabación de un concierto en la sala Changó de Madrid, se publica en 2017 como disco doble en directo con el título 'XXX', coincidiendo con su treinta aniversario.

En diciembre de 2021 publican en formato digital el single 'Diario de Navidad'. Este tema es parte de las sesiones de grabación de su último álbum, 'Detente Bala', que fue premio a Mejor Álbum 2022 en los XXIV PMA. A lo largo de más de tres décadas, Las Novias han tocado en las principales salas del país como: Zeleste, Bikini, Salamandra, En Bruto, Oasis, Casa del Loco, Sala Heineken, Revolver, Moby Dick, Caracol o estadios como Palau Sant Jordi y La Romareda. Han girado por Bélgica, México y España.

Asimismo, han compartido escenario con grupos nacionales e internacionales de la talla de Texas, Gun, Héroes del silencio, Spin Doctors, Fields of The Nephilim, Gabinete Caligari, Gitane Demone, Amaral, Christian Death o New Model Army, entre otros. Además, han sido una de las actuaciones estelares del festival Vive Latino 2025 y actualmente están acabando la grabación de su próximo álbum que verá la luz en 2026.

Continua la programación con modificaciones para este mes

El ciclo En Petit Comité es uno de los más asentados y queridos de la sala, ya que permite disfrutar de conciertos de grandes artistas en un formato íntimo y reducido, lo que mejora la conexión entre público y artistas. Desde enero, ya han pasado por la sala Los Estanques, Eric Sardinas, Harlem Gospel Travelers, Jero Romero y Micromambo, que actuaron en dos fechas, y hasta junio también pasarán por la sala The Magnetophones, The Long Ryders, Redd Kross y Niños del Brasil. Las entradas se pueden adquirir en la página web de la sala por precios que van entre los 12 y los 25 euros.

Dentro de la programación de la sala también se han producido cambios para este mes. El concierto de Adormidera previsto para el jueves 12 de marzo, se ha tenido que cancelar por motivos familiares ajenos a la sala y se está planificando otra fecha. Por su parte, la actuación de Comandante Twin tendrá lugar finalmente el sábado 21 y el viernes 20 actuarán en la sala Aura Límite.