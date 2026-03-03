Tamar Novas preestrena 'Caminando con el diablo' en Zaragoza: "Me preocupa que la violencia que vemos cada día en televisión no nos afecte, que nos deje inertes"

Ya había dejado de pensar que su primer largometraje, si es que llegaba a suceder, no iba a ser 'Caminando con el diablo' porque era una idea que llevaba rondando en su cabeza y en la del guionista Jesús Miguel Quintana desde el año 2012 y no acababa de convencer a ninguna productora de que saliera adelante. Y menos que fuera a contar con un reparto encabezado por Tamar Novas y Marina Salas. Los cines Palafox de Zaragoza han acogido este martes el preestreno de la ópera prima del aragonés Rubén Pérez Barrena en una sesión en la que el director ha estado acompañado por Tamar Novas.

"Tanto Jesus Miguel Quintana como yo, somos muy fan del cine de los 70, ese que en cierta manera tiene más oscuridad, personajes que están en el límite, en la frontera y, sobre todo, personajes que no son héroes. Y, a partir de ahí, nos gusta explorar ese lado oscuro de las personas, ese diablo con el que caminamos todos", explica Pérez Barrena sobre el origen de esta producción.

En la película, rodada en los Monegros y situada en la España de los años 80, Miguel y Alicia arrastran la desaparición de su hijo Gabriel. Miguel se consume por la culpa de aquella noche de alcohol en la que lo perdió. Para Alicia, en cambio, quien murió ese día no fue su hijo, sino su marido. Lejos de ese infierno, Philippe, un niño francés de diez años, viaja en caravana junto a sus padres. Sus caminos se cruzan con los de Miguel y Alicia. Ese encuentro desencadena un viaje sin retorno al lado más oscuro del ser humano.

La culpa y el perdón

El sentimiento de culpa y del perdón recorre toda la película (que bien podría ser leída en clave de western sin serlo), algo que Tamar Novas lo ve como uno de los grandes atractivos de la película: "Vivimos en un tiempo que lo que vemos cada día son personas completamente impunes, crueles, sin ningún tipo de ganas de redimirse o de pedir perdón. Y a mí me preocupa que la violencia que vemos cada día en televisión no nos afecte, que nos deje inertes", ha señalado el actor gallego, que ha proseguido con su reflexión: "Esta película, con todo lo dura que es, también muestra la violencia, no de una forma morbosa, sino con el sentido y el peligro que tiene la violencia. Reflexiona sobre esa horrible capacidad que tiene el ser humano de hacer daño basado en algo también", ha enfatizado.

"Es que -apunta Pérez Barrena- el perdonarse a sí mismo es lo más complicado. Puedes conseguir que otra persona te perdone lo que has hecho, pero a veces perdonarte a ti mismo es muy complicado, es una fase muy difícil. Y sobre todo el personaje de Miguel, yo creo que es una cosa que a él le sucede, que es incapaz de perdonarse de lo que sucedió esa noche. El personaje de Alicia va más en otro universo, yo siempre lo asocio con un fantasma, se ha quedado en ese momento, en ese lugar y es como una presencia, está allí siempre. Cuando ves la película, ella está muerta, pero no lo sabe, está muerta en vida, pero realmente no sabe que está muerta", razona el director del filme.

"Eso me daría felicidad"

'Caminando con el diablo' es la ópera prima de Rubén Pérez Barrena, que tampoco quiere ponerse muchas expectativas: "Ahora mismo, lo que quiero es que la gente vaya al cine a verla, disfrutarla, que funcione bien y que a la gente le guste, pero tampoco quiero crear una meta que no sea realista, me gusta tener los pies en el suelo. Ojalá pudieran nominar a Tamar, pero no por actor no de reparto, sino por actor principal, por esta película o a Marina, con eso ya me sentiría orgulloso. Eso sí que me daría felicidad", ha señalado. "Y a mí", ha apuntado bromeando Tamar Novas.

El cartel de 'Caminando con el pueblo'. / EL PERIÓDICO

El actor gallego, que ha trabajado con los mejores directores españoles y que hace 20 años ya ganó un Goya con su papel en 'Mar adentro', se ha mostrado encantado de "estar en esta ópera prima, es algo que me encanta porque los directores son muy ágiles y tienen ideas frescas", ha indicado. El filme, para poder contar con Tamar Novas, tuvo que adelantar el rodaje, que coincidió, además, "con el año más lluvioso de los últimos 120", ha explicado el actor.

Vegetación en el desierto

Algo que, cree, fue a favor de la película: "Se buscaba un desierto que era todo arena, pero fíjate, al verla por primera vez ya hecha y ver esta vegetación que había crecido en el desierto, y que no estaba prevista, me parece una metáfora perfecta de lo que este matrimonio que se cuenta, como que en este lugar árido que se ha arrasado, lo que crece es todo muy raquítico. Diría que la ha hecho más interesante", ha razonado. Algo en lo que se ha mostrado de acuerdo Pérez Barrena: "Yo creo que esa mezcla de verde y aridez hace que el lugar se convierta entre un infierno y un paraíso. Es un limbo extraño, que es un poco en el que deambula siempre la película".

El director aragonés, además, este martes, además de un sueño cumplido ha cerrado un círculo que comenzó hace muchos años, tal y como ha relatado: "Mi primera experiencia cinematográfica fue en la sala 4 de los Palafox. Mi madre me trajo al cine por primera vez a ver 'Supermán 3' y hoy voy a presentar en la misma sala 'Caminando con el diablo", ha concluido.