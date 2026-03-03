De tocarle Más Birras a Antonio Gala con Javier Macipe a una novela protagonizada por un niño salvaje: "Aborda con muchísima lucidez cuáles son los límites de la humanidad"

Uno nació en 1987 y otro lo hizo un año después. Uno es de Zaragoza y el otro es de Zamora, pero el camino de ambos se unió cuando tenían veinticinco y veinticuatro años, respectivamente, en la Fundación Antonio Gala en Córdoba cuando el cineasta Javier Macipe y el escritor David Muñoz Mateos formaron parte de la décima promoción de las residencias artísticas: "El flechazo fue muy rápido", explica Macipe, "él también tenía faceta de músico y se llevó el saxofón y yo tenía la guitarra. Al tercer o cuarto día de estar allí le tocamos a Antonio Gala una canción de Más Birras, 'Voces de tango'", rememoran ambos. Tema que David Muñoz Mateos aprendió de Javier Macipe, claro, quien ya tenía en mente el sueño de 'La estrella azul'.

David Mateos Muñoz acaba de publicar su segunda novela, 'Entre las hojas escondido' (Muñeca infinita), que presenta este martes en la librería Cálamo de Zaragoza (19.00 horas) en la que, cómo no, estará acompañado por Javier Macipe. "Javi me ha influenciado muchísimo en la manera de afrontar los proyectos, en el tesón y al mismo tiempo la sensibilidad, en la capacidad creativa, en la explosión de imaginación y de sentido poético que le da a las historias, en muchísimas cosas... Para mí ha sido un amigo, pero, además, fuente de admiración absoluta", explica con rotundidad Muñoz Mateos. "Vivir un año entero en un antiguo convento con gente que se está dedicando solamente a un proyecto creativo sin tener que preocuparse de nada más hace que surjan infinitas conversaciones sobre nuestros procesos creativos", apunta Macipe.

Explosión creativa paralela

Por aquel entonces, Mateos Muñoz no tenía esta novela en la cabeza, pero poco después, cuando Javier Macipe fue a visitarle a Irlanda, los dos estaban en un proceso creativo intenso: "Pero en realidad es curioso porque la primera vez que yo tuve esta novela en la cabeza fue en 2015, que yo estaba en Irlanda y fue cuando Javi vino a verme, ¿te acuerdas de eso?", le espeta a su amigo antes de continuar: "Estuvimos por allí una semana pedaleando por las Islas Aran y ya Javi me habló de cómo que empezaba a tomar forma 'La estrella azul'. Tú estabas con el guión y yo estaba con esta novela, con la historia de Samuel en la cabeza".

David Muñoz Mateos en la plaza Mariano Arregui de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

'Entre las hojas escondido' se sitúa en las tierras remotas de la Sierra de la Culebra, entre Zamora y Portugal, donde vive Samuel Carvalho, quien fuera un niño salvaje y que no termina de encajar del todo en el mundo de los hombres. Esta novela narra el reencuentro entre Samuel y el narrador, quien compartió con él la infancia y adolescencia y, años después, regresa a la sierra para reconstruir su historia.

Los límites de la humanidad

"Esta novela -revela Macipe- tiene una apariencia de falso ensayo y sus novelas, aparte de la poética y el interés, siempre tienen una faceta de hacernos reflexionar, de hacernos plantearnos asuntos que además siempre son trascendentes. Y aquí habla de algo que más no nos puede afectar a todos, cuáles son los límites de la humanidad. De alguna manera, nos han educado creando una frontera entre los seres humanos y los animales que define un estilo de ser humano. Y esta novela replantea un poco eso. ¿Qué es lo que nos hace específicamente humanos? ¿Qué tienen los animales que a lo mejor no tenemos nosotros y viceversa? David los afronta con muchísima lucidez".

Una novela que aborda la identidad con mayúsculas. Yo no diría que para Samuel las cosas son sencillas. "Decía Sánchez Ferlosio, que escribió mucho sobre los niños salvajes, que hay un problema cuando queremos ver en los niños salvajes lo que nosotros seríamos sin educación, como si fuesen seres vacíos, como si fuesen seres sobre los que luego se construye la identidad. Y es que ellos ya tienen una identidad. Un niño que ha sido educado por lobos, que tiene un alma rebosante de lobo, ya tiene una educación lobuna, una educación de oso, o una educación de otro animal que ha aparecido por ahí, u otro tipo de educación distinta, si ha estado viviendo aislado", defiende Muñoz Mateos, que se reconoce en el personaje del narrador ("de hecho, viví cinco años en la zona, pero tuve que tomar distancia para poder escribirla"), que se acerca al lugar y a Samuel de manera casi idílica, pero "se da cuenta que no la querría para sí, aunque a Samuel le funciona".

¿Hay similitudes entre la obra cinematográfica de Javier Macipe y la literaria de David Muñoz Mateos? "Yo creo que tenemos en común el dar por hecho que el espectador o el lector es inteligente y que no hay que solamente dejar todas las cosas hecha en una trama, sino que la parte de reflexionar puede estar de una manera más o menos evidente en lo que se está contando y que cualquier persona lo puede apreciar también", concluye Macipe.