Amaral ya vislumbra nuevas canciones: "Nos emociona"

San Sebastián fue el pasado fin de semana la última parada de la larga gira 'Dolce Vita Tour' que los aragoneses Amaral han realizado por España (no sin algún contratiempo como la lesión de Juan Aguirre o el colapso médico de Eva Amaral) y que ha suspuesto el regreso de los aragoneses a los escenarios y la demostración de que siguen teniendo un directo poderoso y espectacular.

Aunque en diciembre, la banda ragonesa ha anunciado dos grandes conciertos en Madrid y Barcelona, el último concierto celebrado San Sebastián ha sido el cierre de una etapa intensa y el dúo ha sorprendido a sus fans con un anuncio que ha movilizado de nuevo a todos sus seguidores: "Donosti, fue un sueño. No podíamos cerrar este ciclo de mejor forma. Ya estamos trabajando en nuevas canciones y nos emociona lo que está por venir. Nos veremos de nuevo en directo en diciembre, en Madrid y Barcelona. Gracias por estar ahí, de corazón. Hasta muy pronto".

La ilusión por la música

Es decir, Amaral está ya trabajando en las canciones del que será su nuevo trabajo. Y es que tanto Eva Amaral como Juan Aguirre han dado sobradas muestras a lo largo de los años de que no han perdido ni un ápice de la ilusión con la que empezaron en el mundo de la música y que les ha llevado a triunfar en lo que ha sido su sueño de vida.

En su publicación en redes sociales, la banda ha acompañado el mensaje con imágenes de ese último concierto y la despedida sobre el escenario ante un público entregado.