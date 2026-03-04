Aragón se hace hueco en la gran semana del arte contemporáneo de Madrid: "No nos engañemos, venimos en busca de clientes"

Aragón vuelve a planear este año sobre la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco), que este miércoles ha abierto sus puertas para los profesionales del sector (el público general la podrá visitar durante el fin de semana). Desde hace tiempo, las condiciones que deben cumplir las galerías para estar en Arco, tanto de trayectoria como económicas, hacen casi imposible que las salas aragonesas puedan acudir a la feria madrileña. Este año no ha sido una excepción, aunque el arte aragonés sí que está presente con creadores de la comunidad que están mostrando su obra con galerías de otras regiones.

Así, los visitantes que acudan estos días a Arco, una de las ferias más importantes de Europa, podrán ver piezas de clásicos como Antonio Saura o Pablo Gargallo, pero también de artistas vivos como Fernando Sinaga, Charo Pradas, Lara Almarcegui o Antonio Fernández Alvira, por nombrar solo a algunos. La cuadragésimo quinta edición de Arco, celebrada de nuevo en Ifema, cerrará sus puertas el domingo.

Además de estos artistas, las que pondrán el acento más aragonés a una semana en la que Madrid vuelve ser el polo de atracción del arte contemporáneo serán las dos galerías zaragozanas que estarán presentes en alguna de las citas paralelas de Arco. En una nueva demostración de valentía y esfuerzo, Olga Julián aterriza desde este jueves en JustMad, mientras que Carmen Terreros ya ha abierto este miércoles su estand en Art Madrid.

Eduardo Lozano y Olga Julián, este miércoles en su estand de JustMad. / Servicio Especial

El Gobierno de Aragón tampoco tiene este año puesto propio en Arco (sí lo tuvo en las ediciones de 2017, 2018 y 2019), ya que la Dirección General de Cultura ha preferido centrar sus esfuerzos en apoyar a los creadores aragoneses y a las dos citadas galerías zaragozanas. De hecho, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, visitará este jueves tanto a Olga Julián como a Carmen Terreros. "A las doce en JustMad vamos a celebrar una mesa redonda titulada ‘Panorama de las galerías y exposiciones en Aragón’", ha puntado este miércoles Olloqui en la rueda de prensa en la que ha presentado todas estas acciones de apoyo.

Según ha indicado el director general, dos son los objetivos que se persiguen: por un lado visibilizar a los artistas y galerías aragoneses y por otro poner en valor el IAACC Pablo Serrano, del que se cumplen 30 años como "centro de exposiciones de referencia". Así, el acto central de la comitiva liderada por Olloqui se celebrará el sábado en Arco y consistirá en una conferencia dedicada al 30 aniversario y al proyecto expositivo Aragón y la Artes.

Imagen de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco), que se ha inaugurado este miércoles en Ifema. / Alberto Ortega / Europa Press

El aspecto más diferencial respecto a los años anteriores y que intensifica la presencia aragonesa en la feria matriz es el aterrizaje de la Fundación Ibercaja. Por primera vez en su historia, la fundación del banco aragonés cuenta con un estand propio en Arco. Se ha inaugurado este miércoles con dos objetivos fundamentales: presentar una nueva edición de su Premio de Pintura Joven, un certamen nacional que ya lleva doce años impulsando el talento emergente, y dar a conocer el proyecto de ampliación del Museo Goya.

Exposición futura en el IAACC Pablo Serrano

Olloqui visitará el viernes este estand, así como el espacio Enate, que mostrará en el Guest Lounge el III Premio Enate-ArcoMadrid 2026. Su visita también incluirá a otras galerías foráneas que exhiben a artistas aragoneses o por ejemplo la galería afincada en Barcelona pero dirigida por el zaragozano Miguel Marcos. Por cierto, como ya se ha hecho en los últimos años, el museo Pablo Serrano volverá a organizar en las próximas semanas una exposición con las obras de algunos de los artistas que van a exhibir estos días en Arco y en sus ferias paralelas.

Estos salones satélites, quizá con menos nombre pero no por ello de menos interés, son los espacios elegidos por las galerías que no pueden cumplir los requisitos de la feria matriz pero que buscan estar presentes en una semana en la que están puestos muchos ojos del mundo del arte. "Nuestra experiencia ha sido tan positiva que llevamos seis años seguidos viniendo. Al final, estas ferias se convierten en un gran escaparate donde podemos visibilizar a nuestros artistas y contactar con galerias y otros creadores con los que podemos colaborar en un futuro", explica Olga Julián, que ha acudido a JustMad con los artistas aragoneses José Moñú, Eduardo Lozano, Carmen C. y Rebeca Zarza.

En este mismo sentido se manifiesta Carmen Terreros, que subraya que el aspecto comercial es vital para unas galerías que realizan un esfuerzo enorme por estar presentes en estos salones. "No nos engañemos, aquí venimos en busca de clientes y lo cierto es que aquí es algo más fácil", reconoce Terreros, que ha desembarcado en Art Madrid por segundo año consecutivo. En esta ocasión, lo hace con los artistas Prado Vielsa, Asun Valet, Manolo Oyonarte, Luis Fega, Miguel Villarino y Cristina Alabau.