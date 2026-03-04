Fundación Ibercaja se estrena en Arco con el lanzamiento de la XII edición de su premio de pintura joven

En el año de su 150 aniversario, Fundación Ibercaja va a estar presente por primera vez en su historia en la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que se desarrolla en Madrid desde este miércoles y hasta el próximo 8 de marzo. En este marco incomparable para el mundo del arte y la cultura a nivel internacional, la entidad ha presentado la XII edición de su Premio de Pintura Joven, un certamen nacional que ya es toda una referencia en el apoyo y el impulso al talento de los jóvenes artistas de nuestro país.

El espacio de Fundación Ibercaja en Arco ha tenido dos claros protagonistas. Por un lado, el certamen nacional del Premio de Pintura Joven, donde los visitantes, además de conocer toda la información relativa a la convocatoria, han podido contemplar tres de las obras ganadoras en estas once ediciones del concurso: 'Coche', de Fernando Martín y 'From Inside', de Aitor Lajarín, las obras ganadoras en las dos primeras ediciones (2008 y 2009) y 'Unidad de habitación', de Fernando Romero, segundo premio en 2017. Por otra parte, desde Arco, Fundación Ibercaja también ha querido mostrar y dar a conocer el proyecto de ampliación y reforma del Museo Goya, que abrirá sus puertas en el mes de octubre, con una gran exposición en torno al aragonés más universal.

Desde su creación en el año 2008, el principal objetivo del Premio Fundación Ibercaja de Pintura es promocionar la pintura, reconocer el talento emergente y la creación de los artistas jóvenes en el inicio de sus carreras, y contribuir a generar un futuro de oportunidades. Con este motivo, la entidad acaba de convocar la duodécima edición de este certamen de carácter nacional. El concurso va dirigido a artistas nacidos o residentes en España de 18 a 35 años, que podrán presentar sus propuestas hasta el día 10 de septiembre.

Otra imagen del estand. / Fundación Ibercaja.

El certamen está dotado con dos premios; un primero de 10.000 euros y un segundo de 6.000 euros, que supondrán la adquisición de las obras que pasarán a formar parte de la colección de arte de Fundación Ibercaja. Además, se concederán 5 accésits de 1.000 euros. Cada artista podrá presentar una única obra, fechada a partir de 2021, que no haya sido presentada a ningún otro concurso; con tema y técnica libres. Los artistas premiados en ediciones anteriores de este premio no podrán participar. El formato del cuadro no deberá ser superior a 2 metros, ni inferior a 1 metro por cualquiera de sus lados.

Las fases del concurso

La recepción de obras para el certamen se organiza en tres fases. En la primera, los artistas presentarán sus propuestas a través de un formulario alojado en la web www.fundacionibercaja.es/premiopinturajoven en el que indicarán: título de la obra, técnica, dimensiones, año de realización, y valoración económica de la misma, junto a los datos personales del autor.

Además, tendrán que adjuntar dos imágenes diferentes, en color y formato jpg, de la obra presentada, que deberán medir 21 cm de ancho para las pinturas en formato vertical o cuadrado y 29 cm en caso de obras en formato apaisado, y tener una resolución mínima de 72 píxeles por pulgadas. Una de ellas deberá mostrar la obra en su totalidad, y la otra algún encuadre o detalle relevante de la obra, y por último deberán facilitar número completo de su Documento Nacional de Identidad o de la tarjeta de residencia española.

También deberán adjuntar una breve explicación del proceso creativo del artista en relación a la obra presentada -máximo 20 líneas-, una declaración responsable en la que manifieste que la obra presentada es original, de autoría exclusiva y que no infringe derechos de terceros, y el currículum académico, de formación y artístico, del autor en formato Word o pdf, con un máximo de 40 líneas. El plazo de recepción para esta primera fase finaliza el 10 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas.

Futura exposición

En la segunda fase, que se realizará en el mes de septiembre, el jurado designado seleccionará las 60 obras que a su criterio pueden optar a los premios estipulados para esta convocatoria. Las obras seleccionadas formarán parte de la exposición Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven 2026 y del catálogo de la misma.

En una tercera fase, las obras seleccionadas se presentarán enmarcadas con un listón de madera, sin cristal y en perfecto estado de conservación. Además, deben ser entregadas correctamente embaladas. Al dorso deberán constar únicamente los datos: título, año de ejecución, medidas y técnica utilizada. Los cuadros se presentarán en la sede central de Fundación Ibercaja, en la calle Joaquín Costa, 13, de Zaragoza, del 13 de octubre al 13 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. El fallo del Jurado se dará a conocer en una gala especial organizada por Fundación Ibercaja entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Consolidado ya como un verdadero referente nacional en el apoyo e impulso a los jóvenes de artistas de nuestro país, el Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven responde a un doble compromiso por el que la entidad trabaja cada día, promocionar el talento de las nuevas generaciones, a la vez que promueve el arte y la cultura como una parte esencial dentro de nuestra sociedad.