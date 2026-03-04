Descubre 'A-pariciones': la exposición de Belén Arévalo que transforma imágenes en instalaciones escultóricas para reflexionar

Las imágenes de los viajes, hallazgos y experiencias de Belén Arévalo toman una nueva perspectiva en 'A-pariciones', la muestra que se podrá visitar desde hoy y hasta el 10 de mayo en la sala de exposiciones del Torreón Fortea. La artista navarra convierte estas fotografías en esculturas, donde la luz y la sombra toman protagonismo para invitar a reflexionar sobre las diferentes maneras de ver y mirar.

'A-pariciones' recoge 40 piezas en la que la imagen fotográfica deriva en una instalación escultórica, creando objetos que las recontextualizan y dan nuevos significados. Por una parte, se encuentran las imágenes plegadas sobre papel y metal, que parecen flotar sobre las paredes. En ellas encontramos momentos de la vida de la artista, instantáneas que han sobresalido de su experiencia. La propuesta se completa con instalaciones escultóricas realizadas con imágenes fotográficas sobre papel sulfurizado colocadas a modo de luminarias cilíndricas en el suelo y las paredes de la sala. El paso de los visitantes completa la experiencia creando una coreografía de luces y sombras en las que las imágenes cobrarán vida y cambiarán mediante la conversación con la luz.

Ilusión óptica

Las obras crean en el espectador una ilusión óptica que le lleva al acto de mirar, generando experiencias e invitándole a reflexionar sobre la importancia de la imaginación. Se busca que participe, que mire las piezas con otros ojos desde diferentes perspectivas y que disfrute del juego del espacio, la tridimensionalidad y la luz para descubrir en ellas elementos que despierten otras maneras de mirar. Además, muchas de las piezas cuentan con un código QR enlazado a vídeos en los que se realiza un recorrido por ellas, mostrando sus detalles.

Belén Arévalo en su exposición 'A-pariciones' en el Torreón Fortea de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Quienes quieran saber más sobre la exposición, podrán participar en uno de los encuentros que realizará la artista con el público. Será los días 21 de marzo y 25 de abril a las 12.00 horas.

Una artista multidisciplinar

En 'A-pariciones', Belén Arévalo se muestra como una artista que no se circunscribe a una sola disciplina, sino que se expresa a través de la mezcla de varias de ellas, en este caso la fotografía y la escultura. Una línea que ya exploró con 'Naturak' y 'Una vuelta más, arquitecturas sobre papel', proyectos en los que investiva sobre las formas de mostrar, concediendo una tridimensionalidad a las imágenes bidimensionales a través de la creación de espacios en su interior, pliegues y arrugas, en las que la naturaleza tiene un papel central.

Noticias relacionadas

Sin embargo, su trayectoria cuenta con una gran amplitud temática, desde la idea de la feminidad y el sentir de la mujer de 'Bizirik' o 'El hilo de Ariadna' al concepto de barrio, espacios de convivencia y las relaciones humanas de 'Acceso restringido a vecinos' o 'Escenografías' y el paso del tiempo, la memoria y el viaje de 'La paradoja del presente' o 'Mirar, un viaje', que también se intuye en 'A-pariciones'.