La sorprendente pregunta con la que la concursante de 'Atrápame si puedes' ha ganado 80.200 euros

No era una pregunta sencilla, o eso parecía, pero la concursante, la oscense Alba Navajas no dudó ni un momento para a sus 27 años dar la respuesta correcta y ganar 80.200 euros. La escena ha sucedido esta semana en el concurso 'Atrápame si puedes' de Aragón TV, que con la entrega de este nuevo bote, consiguió retener la atención de la audiencia.

Cinco respuestas correctas en el minuto final le valieron a la afortunada un total de 80.200 euros. En su primer día, en los atriles del concurso, destacó llevándose un premio de 300 euros, una cifra que engrosó en la segunda jornada en el plató de ‘Atrápame si puedes’, en la que acertó las cinco preguntas del minuto final antes de que terminara el tiempo, consiguiendo así el bote del programa de 80.200 euros.

En concreto la pregunta final que le permitió alcanzar esta cifra fue: ¿De qué grupo fundado en 1999 fue vocalista Jaime Perpiñá? A pesar de la dificultad de la pregunta, con total confianza, Alba respondió con el nombre correcto de esta banda mallorquina de pop-rock: ‘La Musicalité’. Como ella misma ha asegurado, “a partir de ahora es mi grupo favorito”.

"Me había levantado optimista"

Alba ha asegurado que durante el tramo final del concurso estuvo “relajada pero tenía la sensación de que tal vez podía ocurrir, me había levantado optimista”. Esta amante de la montaña, de las películas románticas y de las canciones de los años 90, destinará parte del premio a comprar su propia casa en Italia. Además, también quiere “realizar un viaje muy singular a Uzbekistán y probablemente explorará algún país de América”.

La ganadora con el presentador del concurso, Iñaki Urrutia. / CARTV

Alba estudió Traducción e Interpretación y es profesora de español para extranjeros. Sus conocimientos en geografía, religiones, cine y música le abrieron las puertas del programa. “Soy una persona curiosa y me gusta leer, ver documentales, leer la Wikipedia”, asegura. Y aunque reconoce que antes del programa estuvo estudiando “más cosas de Aragón y de sus personajes famosos”, lo cierto es que las respuestas de las cinco últimas preguntas que acertó “las he adquirido a lo largo de mi vida no sé bien cómo”.

En algún momento de su vida, no descarta presentarse a otros concursos de televisiones nacionales, aunque reconoce con modestia que “no sé si tengo el nivel. Soy joven y me falta algo de bagaje pero en algún momento sí que me gustaría”.