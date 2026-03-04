Salvador Berlanga escribe al son de Joaquín Carbonell: "Somos los libros que hemos leído y los maestros que hemos tenido"

Una novela escrita con sagacidad y precisión, asentada sobre la profundidad del rigor documental y pensada para ser compartida. Así es y así se ha concebido el nuevo relato de Salvador Berlanga Quintero: ‘Me gustaría darte el mar’; un guiño en el título a Joaquín Carbonell, a la esperanza y a esta tierra que es Aragón. Lo recaudado con la venta del libro se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Después de evocar a en su primera aventura literaria, ‘Como esos viejos árboles’, a José Antonio Labordeta, Berlanga Quintero apuesta por una continuidad narrativa, “de hecho, dos personajes de la otra vienen aquí”, para adentrarse en situaciones complejas de la sociedad actual: el cáncer, la discapacidad, el acoso, la migración o el derecho a una muerta digna. Y lo hace desde Aragón, de norte a sur, desde su territorio y su historia, con y sin mayúscula.

“En este libro el amor y la muerte se abrazan, pero siempre es un texto luminoso y en clave de esperanza”, puntualiza el autor. Para el lector quiere ser una experiencia: “Lo que pretendo es convertir al lector en testigo ante situaciones de la vida, para que se emocione, se ría, se excite, sueñe, me maldiga o se estremezca”.

La esperanza al final de todo

Salvador Berlanga Quintero (Ariño, 1956), fue amigo y compartió escenario en algunas ocasiones con recordado Joaquín Carbonell: “Canté con él y con Eduardo Paz en dos o tres ocasiones en sus conciertos. Nos llevamos muy bien y, además, yo nací en Ariño y él nació en Alloza”. Su otra inspiración para entramar la novela ha sido la actriz Pilar Delgado, en cuya historia personal ahondó para documentarse y acabó convertida en un personaje más de la novela.

Portada de 'Me gustaría darte el mar' / Editorial Zafiro

“Me gustaría darte el mar / Para llenar de luz tu corazón calizo / Como la tierra quebrada / De noche y soledad precipitada” son los versos que se deslizan mientras Omar llega desde el Magreb a Zaragoza; durante el encuentro de Santiago y Anabel en la Estación de Canfranc; en el hogar de acogida creado por Abraham y Sandra; cuando Omar encuentra a Michel y a Emmanuel. “Contrapongo en un juego de espejos a cuatro adultos con cuatro jóvenes, de 16 o 17 años. Con lo cual son dos ópticas, dos maneras de ver el mundo ante las mismas situaciones”, detalla Berlanga.

‘Me gustaría darte el mar’ es una novela “muy social”, aguijoneada por debates complejos donde “lo moral, a veces, está por encima de lo racional y de la ley”, reflexiona Berlanga. Él tenía muy claro el punto final: “Siempre empiezo por el último capítulo”, luego fue desarrollando los personajes y las sendas que le llevaran a ese fin.

“Lo moral, a veces, está por encima de lo racional y de la ley" Salvador Berlanga Quintero — Autor de 'Me gustaría darte el mar'

Más de año y medio de documentación exhaustiva, entrevistas con voces autorizadas sobre cada una de las cuestiones que plantea y una curiosa forma de caracterizar a los personajes: “Tengo que ponerme fotos de cada uno de ellos. Y por ejemplo, Santiago en esta novela es Antonio Banderas, pero 15 centímetros más grande y pelirrojo. Omar es el actor Jesús Castro. El Ñapas es como Iñaki Williams. Sandra es Laura Gómez-Lacueva. Y el mejor es el embajador: lo sueño como una mezcla entre los ministros Bolaños y Albares”.

El objetivo: compartir, debatir y educar

Las derivas de las circunstancias de la novela se debaten en un aula en un último capítulo pedagógico, de maestros y alumnos. Un recuerdo de que el debate respetuoso, libre y compartido debe ser parte de la educación de la escuela de la que Salvador Berlanga ha formado parte toda su vida, pese a que “ahora mismo determinados temas no se pueden tocar, hay una irritabilidad social enorme”. También este capítulo es una elegía a Carbonell, a las madres, a Aragón y a esos y esas docentes que prometen el mar.

“El que abra el libro va a escuchar a Serrat, a Sabina, a los Héroes del Silencio, pero Carbonell es la banda sonora de esta novela”, una novela que tiene como escenario “Aragón con mayúsculas”. Un retrato vivo de “la sociedad que tenemos”, que se esboza desde la necesidad creativa de este “aprendiz de todo”, como se define Berlanga Quintero, y que desemboca en un acto de filantropía: Los beneficios del libro se van a donar a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Con ‘Como esos viejos árboles’ consiguió más de 10.000 euros para un programa escolar de Cruz Roja, dedicado a infancias vulnerables. Ahora, una vez que ha despejado la incógnita de la trama de sus libro, los beneficios serán para las personas afectadas por el cáncer: “Las emociones del libro van mucho con el tema del cáncer”.

Este es el legado literario del incansable pregonero. “He sido 21 veces pregonero, de distintos pueblos”. Del maestro que estuvo en los orígenes del CREIT de Alcorisa, que abogó por la unidad rural y la cooperación entre los pueblos de ese norte turolense. De la mente creativa que recorre el mundo en silla de ruedas porque la sanidad española “tardó nueve años en comprar la vacuna de la polio”, pero que sigue creyendo que es “más feliz quien puede dar que quien recibe” y en el poder transformador de la escuela, porque “somos lo que hemos leído y los maestros que hemos tenido”, sostiene el autor en este mundo de memoria “más corta que un ‘tuit’ de una letra”.

Sus exalumnos y amistades podrán compartir las próximas presentaciones –o celebraciones- en Alcañiz, el 10 de marzo, y en Albalate del Arzobispo, el 11 de marzo. “La presentación ahí es una fiesta”, de la que participarán la cantante Isabel Marco o Kapi, miembro de la banda turolense Azero.