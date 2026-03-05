El festival 'Pies para qué los quiero' lleva la mejor danza contemporánea al Teatro del Mercado de Zaragoza

El festival 'Pies para qué los quiero' presenta en el Teatro del Mercado nuevas propuestas de danza contemporánea hecha por mujeres. En esta novena edición, que se celebrará los próximos 7 y 8 de marzo, se mostrará el resultado de los trabajos realizados por creadoras de reconocido bagaje y también jóvenes emergentes.

La bailarina y coreógrafa Ingrid Magrinyà, formada en danza clásica con María de Ávila en Zaragoza y con una trayectoria tan amplia como ecléctica (ha trabajado con creadores como Cesc Gelabert, Can Arslan o Jan Fabre), presenta el solo 'L'Appuntamento', un viaje inspirado en la obra dramática 'Les aveugles' de Maurice Maeterlinck. La pieza propone una experiencia introspectiva que ahonda en la espera, la incertidumbre y la percepción.

El festival acoge además el estreno de 'Desnudándome en la orilla', fruto de la colaboración entre Ana Martín, Nashira Santanatalia y Ana Continente, tres creadoras que comparten inquietudes vitales y artísticas. La pieza surge del cruce de sus diferentes lenguajes y trayectorias (desde la somática hasta la investigación y la improvisación) y se configura como un espacio de encuentro y exposición personal.

Por su parte, Teresa Magallón y María Ganzarain presentan 'Dobles', una creación que explora la unidad y la interdependencia a través del diálogo entre circo, danza, teatro y artes visuales. La pieza profundiza en la relación entre dos cuerpos que se reflejan, se sostienen y se transforman mutuamente.

Otro de los estrenos será 'Todas las cosas que podrían haber salido mal', de Ariadna Llussà, junto al trompetista Mátyás Regyep. La obra, con música en directo, propone un diálogo entre memoria física y memoria sonora, construyendo un paisaje coreográfico donde el movimiento y la música se influyen recíprocamente.

Jóvenes creadoras al inicio de cada función

Las propuestas emergentes abrirán cada jornada del festival. Elisa Montañés estrenará el solo 'Eterno instante', una pieza que reflexiona sobre cómo ciertos momentos breves permanecen intensamente en la memoria.

Asimismo, Vega Grimalt Arnal y Hugo Grimalt Arnal, creadores de la compañía Huvegrym, presentan 'Cibanal', un dúo de danza teatro en el que la voz adquiere protagonismo y que se inspira en el esperpento de Valle-Inclán y en el existencialismo de Dostoyevski y Tarkovski.

El festival culminará con 'Tenemos que hablar', creación de Vero Cendoya, que sumerge al espectador en la intimidad de una familia aparentemente perfecta, donde los conflictos cotidianos se transforman en movimiento.

Vero Cendoya, intérprete, profesora, pintora e ilustradora, fundó en 2008 su propia compañía de danza-teatro, caracterizada por el diálogo con disciplinas como el teatro, la música, la poesía o el fútbol. Desde hace 17 años, su equipo trabaja activamente por la plena inclusión de personas con (dis)capacidad en el ámbito profesional y en los escenarios nacionales e internacionales.

Esta edición, podrá verse en el Teatro del Mercado, el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y el domingo 8 de marzo a las 19:00 horas.