¿Quién fue Florences Gili?: el mago aragonés que triunfó por medio mundo hace más de cien años

Tamarite de Litera se convierte un año más en la capital de la magia. La localidad oscense acoge de viernes a domingo su tradicional Encuentro de Magos Florences Gili, reuniendo a artistas y aficionados de todo el país, también del extranjero. La gran gala del sábado por la tarde estará protagonizada por Dani Polo, Premio Nacional de Magia, mientras que a lo largo de los tres días actuarán grandes ilusionistas como Pau Moniato, Mago Xuso, Lore Lavand o Marc Ferrer.

La cita, que este año celebra ya su vigesimosexta edición, se ha consolidado como una de las más importantes del panorama nacional, ya que además de programar espectáculos para el público también tiene su vertiente congresual, en la que los profesionales se ponen al día e intercambian opiniones. Organizado por la asociación cultural Colectivo Pro-Tamarit, el encuentro se creó como homenaje al gran mago literano Florences Gili. Hasta 5.000 personas han llegado a pasar por la localidad durante el fin de semana en que se celebra.

El calendario y los horarios de las actividades están disponibles para su consulta en la web www.tamaritemagico.com, así como las entradas anticipadas para la gala del sábado.

Con motivo del décimo aniversario, se inició un paseo mágico que ha ido creciendo edición tras edición en la localidad. En ese primer año, como no podía ser de otra manera, la primera placa (con la firma y la huella de las manos del protagonista) fue la de Florences Gili. Y, a partir de ese año, el paseo ha ido creciendo con las placas dedicadas a otras grandes figuras de la magia como Juan Tamariz, Jorge Blass, Javi el Mago, Arsene Lupin, Mag Lari y Anthony Blake, hasta contabilizar un total de 18 placas. Esta edición se sumará una más: la de Mag Struc, que cumplió el pasado año 30 años de trayectoria en el mundo de la magia.

¿Quién fue Florences Gili?

El encuentro fue creado hace 23 años como homenaje al gran mago Florences Gili, que nació en Tamarite en 1872. Conocido como Rey de los prestidigitadores o El Gran Florences, Gili fue creador de los juegos de prestidigitación rápidos, entre ellos el del cigarrillo eléctrico, que le otorgó fama mundial. Llegó a dar tres veces la vuelta al mundo con su espectáculo de magia y actuó ante los reyes y presidentes de varios países, pero hoy muchos aragoneses no saben ni de su existencia.

Después de darse a conocer protagonizó varios espectáculos con su esposa y compañera artística, para animar con sus trucos a un gran número de monarcas de varios países. El tamaritano fundó en 1943 la Sociedad Española de Ilusionismo y un año después de su fundación, el mago tristemente pereció en un accidente de tráfico. Tamarite erigió un monolito con su figura.