El italiano Luca Scandali inaugura el ciclo de órgano Joseph de Sesma

La joya renacentista que es el Patio de la Infanta se convierte un año más en el escenario para el ciclo internacional de órgano Joseph de Sesma que organiza la Fundación Ibercaja desde hace más de 30 años y que debe su nombre al principal artífice e impulsor de la organería aragonesa del primer Barroco. Este programa, dedicado a la música clásica y dirigido por José Luis González Uriol, comienza este viernes, a las 19.00 horas, con el primero de los cuatro conciertos programados en el ciclo y que tendrán lugar durante los viernes de este mes, coincidiendo con el Día de la música clásica que se celebra el 20 de marzo, en el aniversario del nacimiento de Johann Sebastian Bach.

El protagonista indiscutible de este consolidado ciclo internacional es el órgano barroco construido en 1692 por el maestro organero zaragozano José de Sesma para la Iglesia Parroquial de Sabiñán y que actualmente atesora la Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta. Tras siglos de historia, el órgano vivió un periodo de abandono y en 1990 fue adquirido por la entidad en estado de ruina. La restauración fue llevada a cabo por De L’Om Arrizabalaga, quien, gracias a los elementos conservados, pudo reconstruirlo respetando hasta el más mínimo detalle y manteniéndose fiel al original. En 1992, trescientos años después de su construcción, el órgano volvió a sonar en el Patio de la Infanta y lo hace cada año con destacados conciertos de música antigua.

El calendario de los conciertos

El primer recital de este consolidado ciclo internacional, considerado ya como una cita imprescindible, tendrá lugar este próximo viernes 6 de marzo, a las 19.00 horas, a cargo del organista italiano Luca Scandali. El repertorio ofrecido, con un viaje entre los siglos XV y XVII, contará con obras de Pierre Attaignant, William Byrd, Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Bernardo Storace, Francisco Correa de Arauxo y Michael Praetorius.

El siguiente encuentro para los amantes de la música antigua será el 13 de marzo con el organista Luis Antonio González y la soprano Olalla Alemán, que conforman el conjunto musical Los Músicos de su Alteza, cuyo objetivo es la recuperación y difusión de las obras más destacables del patrimonio musical español de los siglos XVII y XVIII. El programa escogido para este recital así lo confirma con obras de Francisco Correa de Arauxo, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Sebastián Aguilera de Heredia, Tarquinio Merula, Juan Hidalgo, Jusepe Ximénez, Pablo Bruna y Fray Gerónimo González,

El programa continuará el día de la música antigua, el 20 de marzo, con un concierto por parte del organista y clavecinista Olimpio Medori, distinguido por su especial atención a la praxis interpretativa históricamente informada y a la ejecución filológica del repertorio, que en este caso incluirá obras de Girolamo Frescobaldi, Bernando Pasquini y Juan Cabanilles.

Este año, el broche final al ciclo internacional de órgano Joseph de Sesma lo pondrá el día 27 el grupo Ministriles de Marsias formado por Vicente Jiménez (flauta travesera), Josep Borràs (fagot) y Javier Artigas (órgano). El último recital de esta XXXIII edición contará con obras de Francisco Correa de Arauxo, Georg Friedrich Händel, Sweelinck, Michel Corrette, Antonio Correa y Joseph Bodin de Boismortier.