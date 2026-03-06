Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al escritor Fernando Aramburu también le duele el Real Zaragoza: "Es penoso estar en Segunda, pero los nubarrones que se acercan aún son más oscuros"

El autor de 'Patria', que vivió en la capital aragonesa entre 1979 y 1982, es un reconocido seguidor del equipo blanquillo

Rubén López

Rubén López

Zaragoza

El escritor Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) mantiene una estrecha relación con Zaragoza. El autor de 'Patria' vivió en la capital aragonesa entre 1979 y 1982, unos años en los que completó sus estudios de Filología Hispánica y también conoció a su esposa. Poco después se fue a vivir a Alemania, pero su vinculación con la ciudad se ha ido manteniendo a base de amistades y recuerdos imborrables.

"Zaragoza es uno de los corazones que yo tengo dentro del pecho y siempre estaré agradecido a esta ciudad. Aquí me siento en casa y aún tengo muchos amigos", ha reconocido este viernes el escritor en la capital aragonesa, donde ha desembarcado para presentar su última novela, 'Maite'.

Durante esos tres años de juventud y efervescencia, a Aramburu también le dio tiempo a fraguar un fuerte sentimiento zaragocista. De hecho, en varias ocasiones se ha declarado fiel seguidor del equipo blanquillo (un amor compartido con la Real Sociedad, el equipo de su ciudad natal). De hecho, en el año 2019 recibió una camiseta firmada por todos los jugadores del Real Zaragoza que no dudó en ponerse en sus redes, donde aseguró que pensaba celebrar el ascenso "con toda su alma".

Ya han pasado siete años desde entonces y el equipo del león se sigue arrastrando por Segunda División, algo que le sigue doliendo a Aramburu. "Sufro mucho por la actual situación del Real Zaragoza. Y lo peor es que ya estoy perdiendo la esperanza porque veo a mis amigos zaragocistas ya resignados... Estar en Segunda ya es lo suficientemente penoso, pero es que los nubarrones que se acercan aún son más oscuros", ha lamentado el escritor en declaraciones a este diario.

