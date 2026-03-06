Eva McBel levanta el telón del III Festival 'En Vivo con Ellas' del Teatro de las Esquinas

La cantante zaragozana Eva McBel y su banda -Laia Alcolea y Joe Sturges- presentan este viernes, a las 18.30 horas, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, las canciones de 'To all the people I've loved', su último trabajo, que aún no ha visto la luz. Este concierto es la primera cita del festival 'En Vivo con Ellas', enfocado a ensalzar el talento femenino a través de proyectos liderados por mujeres que también son creadoras e ideólogas de su propia música.

Eva McBel comenzó a trotar los escenarios con 16 años, empezando primero con versiones y poco después componiendo sus propios temas. Tras mudarse a Madrid, la carrera de la artista comenzó a despegar con sus primeros directos en algunas de las salas más emblemáticas de la capital.

Rodeándose de un círculo de potentes músicos emergentes, cuyo punto de encuentro fue la sala Búho Real, publica en 2020 su primer epé, 'Some Kind of Portrait', el cual fue muy aplaudido por la crítica de música indie y culminó con el premio a Mejor Artista de los Premios a la Música Aragonesa.

Con una música mayoritariamente en inglés y sonidos que recuerdan a un cruce entre Jacob Banks y The Lumineers, el disco cruzó también muchos charcos, apareciendo desde en series australianas hasta en la radio estadounidense.

Durante 2021 trabajó en su primer elepé, 'I'm Glad You Happened', que vio la luz en enero de 2023, de la mano de los productores de Bela Transa. Gracias a ello, su música ha logrado aparecer en series como 'Neighbours' y 'The Ferragnez'. En España, ha formado parte de la banda sonora de otras populares ficciones como 'Élite', 'By Ana Milán', 'NACHO', 'La edad de la ira' o 'XHOXB'.

De hecho, con 'I'm Glad You Happened', Eva McBel ha recorrido toda España, además de ir más allá actuando en el Reeperbahn Festival de Hamburgo. En 2024, volvió a conquistar al público del 'Búho Real', tras marcarse un sold out en el Café Berlín, y lo mismo hizo en el SanSan Festival y en el Sonorama Ribera.

Ahora, vive entre España y Londres, donde ha conquistado al público del Sofar Sound, Eva McBel prepara nueva música y sus primeros adelantos han sido 'Mr. Moneyman' y 'Be Patient'.

Música de mujeres para el mes de marzo

El ciclo 'En vivo con ellas' cumple su tercera edición en el Teatro de las Esquinas. Las artistas Eva McBel y Alice Wonder conforman el cartel de esta III edición, una propuesta de música hecha por mujeres que se celebrará los días 6 y 7 de marzo en nuestro escenario.

Con este ciclo no solo se busca promover la presencia femenina en la música, sino también generar una red entre las propias artistas, tanto las que cuentan con repercusión nacional e internacional como a aquellas arraigadas en sus raíces, y resaltar la diversidad y riqueza cultural que las mujeres ofrecen al panorama musical contemporánea.