Hijos de la ruina rompe los limítes del 'underground' en Zaragoza

Hace casi 15 años, desde lo más crudo del rap y del 'underground' madrileño, Natos, Waor y Recycled J se unieron para un proyecto reivindicativo desde su propio nombre, Hijos de la ruina. La propia evolución de los MC en sus proyectos particulares hizo que este se tambaleara por la evolución de Recycled J hacia lo más melódico, pero volvieron con el volumen 4 en enero y este viernes en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza han dejado claro la brillantez del mismo. Y es que en esa variedad del rap más crudo que puede representar Natos, a la fuerza vocal de Waor para llegar a las melodías y los hooks de Recycled J se esconde el éxito de, no hay que olvidarlo, estos artistas surgidos más allá de los límites de la industria. Por si había dudas ellos mismos lo han proclamado desde el escenario: "Tenemos muchísimas ganas de volver a juntarnos. De volver a ser los Hijos de la ruina y de volver a Zaragoza, una ciudad que siempre nos ha dado mucho cariño", ha señalado Recycled J en nombre de los tres.

Alrededor de 6.000 personas han acudido a la llamada de este volumen 4 de los Hijos de la ruina que, lejos de vivir de los éxitos acumulados, han dejado claro que lo suyo es el presente (y el futuro) y ha desplegado la mayoría del nuevo álbum. 'Otra vez', 'Bajo cero' y 'Los niños del barrio' han sido los temas escogidos para ir caldeando el ambiente que ha cogido velocidad de crucero con el siguiente bloque de canciones con 'Piratas' y 'Kilómetro cero' para dar paso a 'Speed' y 'Pierdo el control'.

Viaje entre lo clásico y lo nuevo

Pero la grandeza del 'show' que le han brindado a su público esta noche del viernes es que el viaje entre los clásicos y las canciones nuevas (con las diferencias de estilo que hay propias del paso de los años) ha sido nítido y ha funcionado con extraordinaria precisión. Daba igual que sonara 'La trampa', 'Hijos de la capital' (homenaje a Hijos bastardos del que Nasta ha salido esta noche a cantar la canción con Hijos de la ruina), 'A la tumba', 'First Class', 'Delirium' o 'Carretera' (tras la cual ha habido un sentido abrazo de los tres), que sonaba a Hijos de la ruina 2026.

El concierto también ha sido el momento en el que Suite Soprano, tras casi seis sin juntarse, repareciera con Juancho Marqués y Sule B para cantarse un tema con Hijos de la ruina.

Y en ese carrusel de emociones también hubo un momento para que la banda de músicos entrara en escena y le diera un nuevo aire al concierto. Ahí, en ese bloque de locura han sonado temas como 'Más alcohol', 'Oveja negra', 'Quiero volar', 'Aunque digan', 'Maravilla' y 'Nosotros', un himno con el que se ha despedido la banda del escenario.

Calor para concluir

Para entonces, no solo la pista del Príncipe Felipe se había convertido en una gran fiesta sino que desde las gradas también han sido muchos los que se han levantado para vivir un concierto de rap en toda su plenitud. Si hace apenas dos meses, Kase.O despedía la gira de su 33 aniversario ante miles de personas con un 'show' que difícilmente olvidarán los que allí estuvieron, Hijos de la ruina han sellado un concierto para demostrar que desde el 'underground' tampoco hay límites y que el llegar al público es muchas veces cuestión de actitud.

En el tramo final, tras un falso fin de concierto con 'Dame calor' y 'Cuando nadie nos mira', ya en los bises, después de más de dos horas de concierto largas, ha llegado el turno de 'Bicho raro', 'Moltisanti', 'Sudores fríos', 'Bambino' y 'Cicatrices', para concluir con 'Madriz'. Con ese calor se despidió Hijos de la ruina de una Zaragoza que, una noche más, ha demostrado su pasión por el rap. "Joder, es que somos muy buenos en directo", concluían en una entrevista con este diario. Nada que alegar.