La Orquesta Reino de Aragón viaja de Venecia a Buenos Aires con Elli Choi y Javier Bárdenas

La Orquesta Reino de Aragón, formación residente del Auditorio de Zaragoza, presenta el programa 'De Venecia a Buenos Aires' en el Auditorio de Zaragoza, el próximo domingo 8 de marzo a las 11.30 horas, enmarcado en la programación del 46 Ciclo de Introducción a la Música. Esta nueva propuesta contará con los artistas invitados de trayectoria internacional Elli Choi (violín) y Javier Cárdenas (bandoneón), así como con la dirección musical del maestro titular de la ORA, Ricardo Casero.

En la primera parte, la protagonista será la música de Antonio Vivaldi y sus archiconocidas 'Las cuatro estaciones', un conjunto de conciertos para violín y orquesta que probablemente se han convertido en la pieza de música clásica más popular de todos los tiempos. El siglo XVIII admiró, estudió, imitó y vilipendió a Vivaldi, y su música era tan solicitada que acabó dejando de publicarla porque las ediciones editadas interferían con los fabulosos precios que podía obtener por sus manuscritos. Como intérprete se convirtió en una gran celebridad y, aunque sus ingresos habrían enriquecido a una persona prudente, falleció prácticamente arruinado mientras estaba de gira en Viena. La violinista solista encargada de dar vida a la música del genio veneciano será Elli Choi, considerada por la crítica especializada como uno de los talentos más importantes de su generación a nivel mundial. Formada en las prestigiosas Columbia University y Juilliard School, la estadounidense ha sido laureada recientemente en el prestigioso Queen Elisabeth Competition.

Astor Piazzolla en la segunda parte

En la segunda parte, el protagonista será el argentino Astor Piazzolla. Una selección de piezas tan reconocidas como Adiós Nonino o Libertango traerán la magia del tango a la sala Mozart. El propio Piazzolla comentaba que tuvo dos grandes maestros: «Nadia Boulanger y Alberto Ginastera. Un tercero lo encontré en la cámara frigorífica de una pensión, en los cabarets de los años cuarenta en los cafés con cajas y orquestas, en la gente de ayer y de hoy, en el sonido de las calles. Este tercer maestro se llama Buenos Aires: me enseñó los secretos del tango». Formado con Julio Pane, Rodolfo Mederos y Daniel Binelli, el bandoneonista Javier Cárdenas ha cursado sus estudios de bandoneón bajo la tutela de Juan José Mosalini en el Conservatoire Edgar-Varèse Musique et Danse de París. Asimismo, participa regularmente en proyectos de tango en España y Argentina. Actualmente integra la Orquesta Típica de Tango Daniel Binelli y, desde 2016, es violista de la Orquesta de la Comunidad Valenciana Les Arts.

El director general de la ORA, Sergio Guarné, señala que «disfrutaremos de una mañana de domingo con una música muy popular y con el sello de calidad que siempre imprimimos a nuestros programas». Además, ha destacado «que la grabación más exitosa de la ORA en redes son 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, grabadas en nuestro primer año como orquesta residente. Cuenta en el canal de nuestro distribuidor, Halidon Music, con más de doce millones de visualizaciones en todo el mundo».