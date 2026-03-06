La película rodada en el Pirineo basada en la novela de un aragonés que arrasa en Prime Video
El filme lidera el ránking de las diez producciones más vistas en la plataforma en España
Amazon Prime Video acaba de publicar su ránking de películas más vistas en España y, a fecha de 4 de marzo, hay una clarísima ganadora, una producción que, además, tiene mucho sabor aragonés. No solo porque la misma está basada en la novela de un escritor de aquí sino porque, además, buena parte de ella se rodó en el Pirineo de la comunidad que luce de una manera especial a lo largo de todo el metraje.
La película, protagonizada por Blanca Suárez y Eduardo Noriega, es 'Parecido a un asesinato' y fue candidata a un Goya en la última edición de los premios del cine español cuya gala se celebró en Barcelona.
De qué va la película
El filme, basado en la novela de Juan Bolea es un 'thriller' con un final sorprendente. En ella, Eva (Blanca Suárez) vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), escritor de éxito, y su hija, Alicia (Claudia Mora), una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso.
'Parecido a un asesinato', además, tiene otro aliciente para los aragoneses, y es que parte de su rodaje de desarrolló en el Pirineo, en los valles de Hecho, Tena y en el Aragón, que lucen de una manera especial durante buena parte de la película que llegó a la plataforma el pasado 26 de febrero.
