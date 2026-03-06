El mes de marzo se escribe con "palabras de mujer" en la agenda de la AAEE

La Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE) ha programado para el mes de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, diversos ciclos y actos cuyas protagonistas son la poesía y la narrativa escrita por mujeres. Un afán que ya se inició en febrero con el recital de narrativa breve femenina 'Las mujeres cuentan' y el monólogo 'Manga por hombro' de Rosa Ruiz Cebollero, entre otros actos.

El primer encuentro será 'El poeta y su voz', dedicado a 'Palabra de mujer', este martes 10 de marzo a las 19.00 horas en la FNAC Plaza España. Cuenta con la colaboración de la Tertulia Poética Transversores y de la Comisión de Igualdad de la AAEE. En este acto participaran las poetas: Montse Grao, Carmen Bada, Lourdes Alhajas, Ventu Ulloa, Merche Llop, Teresa Palomo, María Molina, Belén Mateos y Mar Blanco. Estas dos últimas escritoras realizarán, además, una declaración de intenciones en nombre de la Comisión de Igualdad de la AAEE. Entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo 'Seamos breves', organizado en colaboración con Cultura USJ se celebrará el jueves 12 de marzo, a las 19 horas, en el Edificio Grupo San Valero. En la primera parte de este recital de narrativa se leerá el relato 'Musas en la noche', escrito por Ana Rioja e incluido en el libro 'Kombolói, relatos en torno a la obra de Francisco Rallo'. Acompañarán a esta autora en la lectura: Carmen Sánchez, Lola Basavilbaso, María Otal y Pilar Aguarón Ezpeleta. En la segunda parte del acto se leerán relatos de Pilar Aguarón Ezpeleta y Chesús Yuste. Entrada libre hasta completar aforo.

Actividades por toda la ciudad

El sábado 14 de marzo, a las 10.30 horas, se celebrará la II Lectura en el Refectorio de la Cartuja Baja. Esta actividad, que se inició el año pasado con una gran aceptación, está organizada por la AAEE con la colaboración del Club de Lectura de la Cartuja Baja y de la Junta Vecinal de la Cartuja Baja y en el transcurso de la misma se realizará un acto en memoria del escritor Jordi Siracusa, socio fallecido hace unos meses que fue muy activo en la Asociación aportando su trabajo y experiencia.

En esta actividad participarán los escritores: Pilar Aguarón Ezpeleta, Luis Trébol. María Otal, Adolfo Burriel, Cándido Blas, Luis Martínez Pastor, María Dolores Tolosa, Genoveva Rodea y David Rozas. Unas lecturas amenizadas con música en directo por el dúo Pili y Santi en acústico. Posteriormente se realizará una visita guiada. Entrada libre hasta completar aforo.

La semana siguiente, el veterano y célebre ciclo 'Poesía para perdidos' celebrará una nueva sesión el sábado 21 de marzo, a las 19.30 horas. Llevará la voz de dos poetas, Marta Fuembuena y Soledad González, a La Casa de Zitas. También habrá un tiempo de micro abierto para quien desee leer sus poemas. Contará con la actuación musical de Juan Luis Domingo. Entrada libre hasta completar aforo.

El mes lo cerrará 'Conversaciones con...' y la charla con el reconocido actor y escritor aragonés José Luis Esteban. El coloquio tendrá lugar el jueves 26 de marzo, a las 19.00 horas, en el salón de actos de FNAC Plaza de España. Este acto estaba previsto para el pasado me de enero, pero tuvo que ser aplazado a la fecha actual. Entrada libre hasta completar aforo.

Esta charla-coloquio forma parte de un ciclo cultural organizado por la AAEE, en colaboración con FNAC, en el que público podrá acercarse a la trayectoria profesional y creativa de José Luis Esteban, figura destacada del panorama artístico.

Marzo conmemora a la mujer y la Asociación Aragonesa de Mujer quiere celebrar su fuerte presencia en la literatura y concretamente en la Asociación Aragonesa de Escritores, ya que como evidenció el mes pasado de los 285 socios de esta entidad, 147 son escritoras, es decir el 52% del total.