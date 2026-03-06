Natos y Waor, en el Príncipe Felipe con la gira de Hijos de la Ruina

A mediados del año pasado, Hijos de la Ruina, el icónico trío formado por Natos, Waor y Recycled J, anunció su regreso a los escenarios en 2026. El día ha llegado y su gira recala este viernes, 6 de marzo desde las 21.00 horas, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, ciudad en la que los raperos cuentan con miles de seguidores.

En el 'show', de más de dos horas de duración y con una ambiciosa puesta en escena, Natos y Waor y Recycled J harán un repaso a sus trayectorias, tanto juntos como por separado, desde sus primeras maquetas hasta sus últimos lanzamientos.

Natos y Waor son dos viejos conocidos del público zaragozano, ante el que han actuado en numerosas ocasiones, la última de ellas el pasado 14 de marzo de 2024. Alrededor de 6.000 personas acudieron a la llamada de los raperos madrileños, que convirtieron el pabellón Príncipe Felipe en una gran fiesta rimada con un show extenso con un repertorio de casi 40 canciones. En esta nueva gira de Hijos de la Ruina, el público podrá escuchar muchos de su grandes éxitos como 'Carretera', 'Nosotros', 'Hasta que salga el Sol' o 'Sudores Fríos'.