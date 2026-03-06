Shinova anuncia 'La tormenta perfecta' en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Después de hacerse con el disco de platino por 'La sonrisa intacta', el disco de oro por 'Te debo una canción' y dos años girando con 'El presente', Shinova anuncia las primeras fechas de 'La Tormenta Perfecta Tour 2026', una gira muy especial, ya que inician una serie de conciertos por algunas de las principales ciudades del país para presentar en directo su nuevo EP, 'La Tormenta Perfecta'.

Este año, la banda hará un número muy limitado de fechas, acompañado de una sección de cuerdas en directo. Un espectáculo concebido como una experiencia única, donde la fuerza del repertorio se fusionará con una diseño sonoro y visual especialmente pensado para esta nueva etapa. Y que tendrá su parada en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el 18 de septiembre.

El espectáculo, un viaje emocional

Con 'La Tormenta Perfecta Tour 2026', Shinova invita al público a adentrarse en un viaje emocional donde cada canción es una escena y cada concierto, una historia que —esta vez— sí llegará hasta el final.

Concebido como un relato en cuatro actos donde las melodías y la imagen se entrelazan para formar una experiencia continua, 'La Tormenta Perfecta' es un mapa de posibilidades que explora los caminos que se quedaron sin recorrer. A través de este nuevo trabajo, Shinova captura el eco de esas historias que se desvanecen antes de llegar a suceder, rescatando los momentos que nunca llegaron a materializarse del todo.

Bajo la producción de Erlantz Prieto y Pablo Pulido, la música se convierte en el hilo conductor de un relato donde el pasado y el futuro se cruzan constantemente. El EP es una invitación a descubrir qué queda cuando la realidad se impone y sólo permanece el recuerdo de una historia que pudo haberlo sido todo.

Dónde comprar las entradas

Tras una etapa de consolidación que ha situado a la banda como una de las propuestas imprescindibles del panorama nacional, Shinova prepara ahora una gira que promete llevar este nuevo universo conceptual al escenario con una puesta en escena cuidada al detalle, donde narrativa, atmósfera y emoción irán de la mano.

Las entradas está ya disponibles en la web oficial de la banda a un precio de entre 47 y 54 euros.