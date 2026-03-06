Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así suena un clásico de Amaral desde la electrónica de VVV [Trippin’you]

La reinterpretación respeta la melodía y la fuerza emocional del tema original, pero introduce un lenguaje propio

VVV [Trippin'you] en una imagen promocional.

VVV [Trippin'you] en una imagen promocional. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

VVV [Trippin’you] ha lanzado una versión un audaz de 'Estrella de mar', uno de los himnos más reconocibles del pop español firmado por Amaral. La banda no se limita a versionar: transforma la canción en un viaje sonoro completamente nuevo, donde la emotividad del original convive con la textura hipnótica de la electrónica contemporánea.

Sintetizadores envolventes, pulsos electrónicos y una producción expansiva redefinen un clásico generacional, llevándolo hacia un territorio nocturno y atmosférico. La reinterpretación respeta la melodía y la fuerza emocional del tema original, pero introduce un lenguaje propio: un balance delicado entre la nostalgia y la modernidad, que convierte la escucha en una experiencia introspectiva y a la vez física.

Lectura arriesgada

'Lejos de ser un homenaje meramente reverencial, VVV [Trippin’you] propone una lectura arriesgada y personal de 'Estrella de mar', capaz de resonar tanto con quienes crecieron con Amaral como con nuevas generaciones. El resultado es un tema que brilla desde otra dimensión: más oscuro, más expansivo, y profundamente marcado por la identidad sonora de la banda.

Con este lanzamiento, la banda reafirma su capacidad de reinterpretar referentes del pop español sin perder su propia voz, demostrando que los clásicos pueden evolucionar sin traicionar su esencia.

