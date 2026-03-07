Ejea acoge una muestra antológica del artista gráfico zaragozano Sergio Aragón

El Centro de Arte y Exposiciones de Ejea de los Caballeros de la Diputación de Zaragoza acoge una muestra antológica de los grabados del artista gráfico zaragozano Sergio Aragón. Reúne 80 obras, conformando la exposición más amplia realizada hasta la fecha sobre el trabajo gráfico del artista, una revisión que toma como punto de partida el año 2024, cuando culminó su serie 'Paralaje' en la que investiga la distancia emocional y la desconexión contemporánea.

Los 80 grabados permiten recorrer no solo su evolución técnica sino también su aportación decisiva a la gráfica actual, marcada por el uso de la técnica de la linografía como lenguaje plástico de alta potencia simbólica y crítica. La gran mayoría de las piezas expuestas son estampas realizadas mediante grabado en relieve sobre linóleo, núcleo fundamental de su producción. De esta técnica se muestran más de una decena de matrices que permiten apreciar, junto con los dibujos preparatorios expuestos, el proceso creativo y técnico empleado por el artista. A ellas se suman estampas realizadas con diferentes técnicas de grabado como litografía, gofrado o fotograbado, que evidencian la solidez experimental del artista.

Tres series

La exposición se vertebra en torno a tres series principales, 'Paralaje' (2024), 'Caza Humana' (2023) —galardonada con el Accésit del Premio de Arte Santa Isabel— y 'Una Danza Macabra' (2016–2025), reconocida con el Premio Extraordinario de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de Aragón y Premio Nacional del Ministerio de Cultura. Estas series han ido consolidado la identidad de la obra gráfica de Aragón Belmonte, quien combina tradición y contemporaneidad aportando a la historia de la gráfica reciente una narrativa propia que bebe del imaginario del cómic y es deudora de los artistas gráficos de la Nueva Objetividad o de las novelas sin palabras. En su trabajo, muy centrado en la reflexión sobre la condición humana, están presentes temas como la violencia, la muerte, el individualismo o la fragilidad; que se expresan con una gran economía de medios centrada en la tensión entre blanco y negro en la imagen.

El recorrido por la exposición muestra el tránsito desde la imagen concebida en un boceto hasta llegar a la imagen impresa o estampa. Casi la totalidad de las estampas expuestas son linografías, una de las técnica en relieve del grabado que utiliza planchas de linóleo como soporte. Se talla la superficie del linóleo con herramientas como gubias y cuchillas, dejando en relieve las áreas que se desean imprimir. La tinta se aplica únicamente sobre estas zonas elevadas mediante un rodillo de caucho y se transfiere al papel por presión mediante una prensa vertical o un tórculo. Esta técnica permite contrastes muy definidos, líneas precisas y grandes áreas de color sólido, y es especialmente apreciada por su versatilidad: se puede trabajar desde composiciones geométricas hasta trazos orgánicos y expresivos.

Otras técnicas, el gofrado

En la muestra además se pueden apreciar otras técnicas de grabado como el gofrado, que consiste en estampar una matriz o textura directamente sobre el papel mediante presión, sin utilizar tinta. Se pueden emplear matrices de metal, madera, linóleo o plástico, y la presión de la prensa genera relieves sutiles que captan la luz de distintas maneras, creando un efecto tridimensional delicado. Es una técnica que enfatiza la interacción entre superficie, luz y sombra, y aporta un componente táctil.

También está presente la litografía, una técnica planográfica que se basa en la repulsión natural entre grasa y agua. Se dibuja directamente sobre una piedra caliza o una plancha de aluminio con lápices grasos o tintas especiales. También hay algunos fotograbados, realizados mediante el uso de una emulsión fotosensible sobre plancha de cobre.