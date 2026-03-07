El heavy sigue sonando duro en Zaragoza: una leyenda del metal español anuncia concierto en la ciudad
Las entradas para la actuación de la sala Multiusos del Auditorio ya están a la venta
El heavy metal está reverdeciendo en Zaragoza, una ciudad que antaño ha sido una gran referencia en España y que lucha por recuperar su sitio y seguir creciendo con iniciativas como la de la Asociación El Batallador. Y en ese camino una de las bandas referentes del metal español de este siglo XXI que precisamente en este 2026 cumple un cuarto de siglo acaba de anunciar que actuará en la capital aragonesa.
Se trata de WarCry que será la estrella del Octavo Certamen Pop Rock 90's, que se celebrará el 19 de septiembre en la sala Multiusos del Auditorio Zaragoza y cuya velada abrirá otra referencia como son los locales Pedro Botero. "Me acabáis de alegrar el día, la semana y el mes"; ha asegurado una de sus seguidoras en cuanto el grupo ha desvelado la noticia.
Referentes del género
La banda asturiana WarCry se ha consolidado desde su fundación en 2001 como uno de los grandes nombres del heavy metal en español. Liderada por el vocalista Víctor García, el grupo ha construido una trayectoria sólida basada en un metal melódico y épico, con letras que mezclan emoción, historias y espíritu combativo. Con una base de seguidores muy fiel tanto en España como en Latinoamérica y discos que se han convertido en referentes del género, WarCry ha logrado mantener viva una tradición metalera que conecta con varias generaciones de oyentes.
Las entradas ya están a la venta a través de VivaTicket a un precio de 39 euros más gastós de gestion, que es lo que costarán las 500 primeras entradas. Las siguientes pasarán a valer 43 euros más gastos de gestión y hay disponible una entrada VIP por 65 euros más gastos de gestión.
