Imanol Arias, María Barranco y Coque Malla actuarán el próximo abril en el Teatro Principal

El Teatro Principal prepara ya la programación de abril en la que destaca la presencia de dos veteranos actores de la escena teatral y cinematográfica española, María Barranco e Imanol Arias, y del músico y actor Coque Malla. Este último protagonizará cinco funciones de 'La ópera de los tres centavos', del 22 al 26 de abril, y le seguirán Barranco y Arias con 'Mejor no decirlo', del 29 de abril al 3 de mayo.

El director Mario Vega adapta el texto de Bertolt Brecht y le añade una puesta en escena grotesca, personajes cínicos y una música, de la mano de Miguel Malla, que desarma cualquier intento de sentimentalismo. Esta versión de 'La ópera de los tres centavos' sumerge al espectador en un mundo donde todos juegan sucio para ganar, y donde el humor negro es la única arma contra la desesperanza.

En un Londres de entreguerras, donde la miseria y la corrupción conviven con el lujo y el vicio, Mackie Navaja, un despiadado y carismático proxeneta y delincuente caracterizado por Coque Malla, controla las calles con puño de hierro. Mientras tanto, Jonathan Peachum, dueño de un matadero en decadencia, ha construido su fortuna explotando a los mendigos, organizando la miseria como una empresa calculada y rentable. Cuando Polly, la astuta hija de Peachum, se casa en secreto con Mackie, se desata una guerra de intereses.

El elenco lo completan Carmen Barrantes, Omar Calicchio, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Miquel Mars, Cristina García y Pablo Novoa.

María Barranco e Imanol Arias, mano a mano

Por su parte, Imanol Arias y María Barranco protagonizan el estreno de la comedia 'Mejor no decirlo', de Salomé Lelouch, con la dirección de Claudio Tolcachir. Ambos actores interpretan a un matrimonio bien avenido que durante años han sabido cuándo hablar y cuándo callar. Sin embargo, en esta comedia,la pareja se ve en la tesitura de decir todo lo que piensa, sin medias tintas.

'Mejor no decirlo' apela a la provocación por medio de dos jugadores encendidos que abren las puertas de lo que habitualmente se cree que es mejor no mencionar. Así, ponen en duda todos los lugares comunes y cambian de punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía.

Para las dos obras están disponibles las entradas en la web del Teatro Principal. En el caso de 'La ópera de los tres centavos', el precio es de 50 euros y en el de 'Mejor no decirlo', 25 euros. Las funciones bonificadas son el día 22 y el día 29, respectivamente.