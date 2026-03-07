La emocionante declaración de amor de Miguel Ángel Lamata: "Lo lógico sería que mi primer amor fuera la princesa Leia, pero si soy sincero fue Zaragoza"

Con motivo de la festividad del 5 de marzo, esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza ha entregado los segundos Premios al Mérito Cultural Ciudad de Zaragoza en los que se han reconocido hasta ocho personalidades y, entre ellas, ha estado el director de cine, Miguel Ángel Lamata, quien, además, estrena su nueva película, 'La ahorcada', el próximo 24 de abril.

En su discurso de agradecimiento, Lamata entonó un canto de amor muy especial: "Me pregunto cuál debió ser mi primer amor. Y, seguramente, lo lógico para alguien de mi generación es la princesa Leia de 'La Guerra de las Galaxias', pero si de verdad soy sincero, pienso que realmente creo que mi primer amor fue Zaragoza", comenzo su discurso el cineasta.

"Recuerdo mis primeros paseos"

Y prosiguió: "Porque recuerdo muy nítidamente mis primeros paseos de la mano de mi padre, que generalmente acababan en un cine o en una librería, o de mi madre, que es una señora extraordinariamente mayor, que está por ahí al fondo. Aunque no le gusta decir que es mayor, ella siempre precisa, no, hijo mío, yo no soy mayor, yo soy vieja, cosa que me estimula mucho porque me hace perder el miedo a la vejez que está ya acechando también. Esos paseos siempre acaban en un cine, cuando iba con mi padre o en una librería, o cuando iba con mi madre. Y creo que esos libros y esas películas fueron el combustible que encendió mis pequeños sueños cinematográficos".

El director de cine, además, alabó la "energía cinematográfica y artística muy grande que define a todos los zaragozanos. Creo que realmente, y todos los que hacemos películas en Aragón lo sabemos, hay una pasión que define claramente a nuestro público, que hace que vayan a ver nuestras películas por inercia, que se vuelquen con nosotros de una forma que creo que realmente da sentido a todos nuestros esfuerzos, señaló sobre el público de la comunidad.

"Al final este premio es un premio para estimularnos a seguir soñando y a compartir esos sueños, esos sueños que creo que nos hacen mejores, incluso cuando a veces las películas no quedan tan bien, pero creo que siempre es importante que las artes existan porque creo que en general hace algo mejor a la humanidad", señaló en la parte final de su discurso ante la alcaldesa Natalia Chueca.