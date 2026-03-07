La inversión cultural en Aragón o lo que separa la prioridad del discurso

La noticia ha pasado relativamente desapercibida fuera de Cataluña, pero es de esas que deberían encender muchas conversaciones en el sector cultural español. La Generalitat de Cataluña ha anunciado que su presupuesto de 2026 destinará un 1,7% a Cultura, culminando además un crecimiento sostenido durante los últimos cuatro años. No se trata solo de una cifra, sino de una señal política clara: la cultura puede ser una prioridad real si se decide que lo sea.

La comparación resulta inevitable cuando miramos a otras comunidades. En Aragón, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto dedicado a cultura ronda el 0,37%. Es decir, menos de una cuarta parte. La distancia no es solo contable: es conceptual. Porque cuando se habla de presupuestos culturales en Aragón, la respuesta habitual suele ser siempre la misma: «no hay margen», «no se puede ir mucho más allá» y «las prioridades son otras». Clásicos que los que seguimos la Cultura escuchamos legislatura tras legislatura al margen de las siglas de cada uno.

Sin embargo, cuando la comparación se hace en porcentajes y no en cifras absolutas, la excusa pierde fuerza. Cataluña tiene una economía mayor, sí, pero precisamente por eso el dato relevante no es cuánto dinero se pone, sino qué parte del esfuerzo público se decide dedicar a la cultura. Y ahí es donde aparece la diferencia política: unos gobiernos consideran la cultura un gasto complementario; otros la tratan como una inversión estructural.

Es remar a favor del ecosistema cultural

Destinar un 1,7% del presupuesto no significa únicamente financiar teatros, museos o festivales. Significa fortalecer un ecosistema cultural completo: editoriales, compañías, técnicos, librerías, artistas, programadores, gestores culturales. Significa consolidar empleo cualificado, proyectar identidad cultural y generar actividad económica. La cultura no es un lujo: es también industria, tejido social y proyección exterior.

Además, hay un elemento simbólico que no conviene infravalorar. Cuando una administración aumenta de manera sostenida su inversión cultural, envía un mensaje inequívoco al sector: la cultura importa. Y ese mensaje tiene consecuencias. Favorece la profesionalización, atrae talento, permite planificar proyectos a medio plazo y refuerza la confianza entre creadores e instituciones.

En Aragón, en cambio, la cultura vive con demasiada frecuencia en un estado de permanente provisionalidad presupuestaria. Programaciones que dependen de convocatorias inciertas, proyectos que sobreviven con ayudas mínimas y una sensación generalizada de que el sector cultural siempre ocupa el último lugar cuando se reparten las prioridades.

Se llama voluntad política

La comparación con Cataluña demuestra algo muy simple: no es solo una cuestión de recursos, sino de voluntad política. Porque si una comunidad autónoma puede pasar en pocos años a dedicar cerca de un 2% de su presupuesto a cultura, significa que ese camino existe. No es una utopía ni una excepción imposible.

Por supuesto, cada territorio tiene sus circunstancias. Pero precisamente por eso los porcentajes son tan reveladores: eliminan las coartadas. Si un gobierno decide que la cultura es estratégica, puede aumentar progresivamente su peso presupuestario. Si no lo hace, la razón suele ser mucho más sencilla: no está entre sus prioridades reales.

A veces se repite (nunca públicamente, claro) que la cultura «no da votos». Quizá. Pero sí da algo mucho más importante: sociedades más críticas, economías más diversificadas y territorios con identidad propia. Y la noticia llegada desde Cataluña recuerda una verdad incómoda para muchos responsables públicos: en política cultural, como en casi todo, querer es poder.