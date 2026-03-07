El negocio de Rosalía más allá de la música: de ser embajadora de Dior y New Balance a actuar en 'Euphoria'

La influencia de Rosalía va mucho más allá de la música. La artista catalana se ha consolidado como un fenómeno cultural capaz de transformar su éxito musical en un negocio que también abarca la moda, la belleza, el lujo y ahora también la interpretación. En 2019, con el disco 'El mal querer' recién estrenado y 'Malamente' sonando con fuerza, la cantante firmó una de sus primeras colaboraciones con la marca joven de Inditex, Pull&Bear. Siete años después, consolidada hoy como una estrella global, la 'motomami' ya ha trabajado con firmas como Dior, Calvin Klein y New Balance, y sigue expandiendo su universo creativo -y también empresarial- más allá del escenario.

Acuerdo deportivo

La artista catalana se ha convertido en la protagonista de la nueva campaña global de New Balance, en la que presenta la última versión de la zapatilla 204L, un modelo que reinterpreta la estética deportiva de principios de los 2000. La relación entre la intérprete de 'Lux' y la firma estadounidense comenzó en 2025, cuando se incorporó como embajadora global de la marca.

Rosalía, con el nuevo modelo 204L de New Balance. / NEW BALANCE

El modelo que presenta ahora junto a la firma incorpora detalles festoneados y cordones de cinta, en el tono Sea Salt con Linen, una paleta neutra. A su vez, mantiene su ADN técnico: una suela de perfil bajo con dibujo de tracción inspirado en los años 70 y una construcción que combina malla, capas de ante y relieves grabados. "Lo que me atrajo del 204L es su equilibrio entre tradición y progresión. Es un modelo pulido pero disruptivo", aseguró ella misma.

Nuevo perfume

La 'motomami' ha lanzado recientemente su primer perfume junto a Calvin Klein en el regreso de la franquicia Euphoria Elixirs con tres nuevas versiones del mítico perfume. Cada fragancia combina una faceta distinta de la vainilla con una nota complementaria: Solar Elixir fusiona la vainilla con el mango, Magnetic Elixir con almizcle y Bold Elixir con madera de roble.

Esta es la segunda colaboración de la artista catalana con la marca tras una campaña de ropa interior en septiembre de 2025. La cantante apareció luciendo entonces algunas de las piezas de ropa interior más icónicas de la firma, como los sujetadores y braguitas de algodón caracterizadas por el distintivo elástico de Calvin Klein.

Tres imágenes de la campaña de Rosalía para el perfume 'Euphoria' de Calvin Klein. / INSTAGRAM / CALVIN KLEIN

Embajadora de Dior

Rosalía se convirtió en embajadora de la firma de lujo Dior y, más concretamente, de su bolso Lady Dior en mayo de 2024, tras aparecer en la gala Met con un 'total look' negro de la marca en una reinterpretación del icónico vestido Ciseaux de Christian Dior, del año 1949.

La catalana lanzó poco después una campaña junto a la firma con el bolso creado en honor a Lady Di, diseñado por el director creativo de la casa, Gianfranco Ferré. En 1995, Bernadette Chirac, la esposa del presidente francés Jacques Chirac, llamó a la firma Christian Dior para que creara un bolso exclusivo para regalárselo a Lady Di en su visita a París. Se trata de un bolso de cuero negro acolchado, cosido a mano, que envuelve una caja rectangular, dotado de un par de asas en arco y de detalles metálicos en oro.

Rosalía en la Met Gala 2024, celebrada en Nueva York / Evan Agostini / AP

Faceta como actriz

En el último año, Rosalía también ha estado centrada en su faceta como actriz tras fichar para la tercera temporada de la serie 'Euphoria', que llegará a HBO el próximo 13 de abril. Según el tráiler oficial, la cantante será una bailarina de 'pole dance' en un club de 'strippers'.

En el avance se puede ver a la artista catalana, que lanzó el pasado mes de noviembre su disco 'Lux', durante unos segundos, bailando en una barra y con un collarín decorado. Sin embargo, todavía no se sabe mucho más sobre el papel que interpretará la cantante en la ficción.

Colección de maquillaje

La colaboración entre Rosalía y MAC Cosmetics se materializó en 2020 a través de la campaña 'Viva Glam 26'. La cantante española diseñó un labial rojo vibrante de acabado mate (Fury Red), donde todos los beneficios se destinaron a organizaciones para ayudar a aquellas personas que viven o están afectadas por VIH/SIDA, a la comunidad LGBTQIA+ y a mujeres y niñas.

Un año más tarde, la artista lanzó su propia colección de maquillaje MAC Aute Cuture, que no solamente incluyó labiales, sino también paletas de sombras de ojos y toques para manicura, caracterizados por un diseño con toques en rojo y la "R" de Rosalía.

Rosalía para MAC Cosmetics / MAC

Más allá de moda y belleza

La artista de Sant Esteve Sesrovires tiene otras colaboraciones que van más allá de la moda y la belleza. En 2023, la intérprete lanzó una edición limitada de Coca-Cola, sin azúcar y con matices de vainilla y coco, con el 'single' 'LLYLM'. Además de participar en la elección del sabor, Rosalía diseñó el envase, en rosa y negro, con garabatos y dibujos que le inspiraron la primera vez que la probó.

Rosalía también colaboró con Cupra en una reinterpretación del tema 'Abcdefg' bajo la visión de la compañía automovilística y algunos de los conceptos con los que se vincula, de la A a la Z. En este sentido, se mencionabann términos como adrenalina, 'design', 'electric', impulso y veloz, así como los modelos de vehículos Formentor o Tavascan.