Zabala: "En las bandas sonoras reaccionas ante algo que está ya en la película; cuando haces música sin imágenes hay otro tipo de libertad"

La novena edición del Festival de cine y música Retina, en Zaragoza, refuerza su objetivo de explorar la relación entre el ámbito sonoro y la imagen. El lenguaje sonoro cinematográfico se reinterpreta en directo durante las sesiones de Retina y en esta edición ha tenido protagonismo una de las grandes obras del cine que cumple el medio siglo desde su estreno: ‘Taxi Driver’ (Martin Scorsese, 1976).

Zabala -hipocorístico usado por Jon Aguirrezabalaga en su proyecto personal-, fue el encargado de la ardua tarea de desmembrar la película y amputarle la reconocidísima banda sonora original –BSO- de Bernard Hermann, con temas como ‘Betsy’s theme’ o ‘Main Title’, para rearmarla con música electrónica. “Da un poco de vértigo enfrentarse a una película considerada como de las mejores de la historia”, admite Zabala.

Sin embargo, tanto él como la organización tenían claro que era la ocasión perfecta para musicalizar en directo una de las obras maestras del director Martin Scorsese. El reto ha supuesto dos meses de preparación y selección de los fragmentos más adecuados para interpretar en directo con su propia música.

El viaje a la locura del Nueva York setentero

La dificultad añadida era llevar la narrativa cinematográfica de Scorsese a un espacio sonoro casi desconocido. Porque el neoyorquino suena a jazz, folk, rock americano o blues y Zabala es electrónica: “La historia de ‘Taxi Driver’, que es ese descenso de una persona hacia la locura absoluta, para mí permite prácticamente cualquier estilo de música”, según Zabala.

El recorrido musical propuesto por Zabala parte del viaje psicológico de Travis Bickle –Robert de Niro-, un veterano de guerra reconvertido en taxista en el oscuro Nueva York de los setenta. Zabala puntualiza que todo esto lo ha aderezado con el contexto cultural de ese Nueva York punk y electrónico: “He cogido elementos de la música que vivió Nueva York en esa época, a modo de guiño”.

Momento de la intervención de Zabala con la proyección de 'Taxi Driver' / @pedroanguila

La interpretación de Zabala parte de sonidos amables y convencionales para ir elevando el ruido, tocar los ritmos más radicales y acabar en “una explosión de distorsión que acompaña a la locura del protagonista”.

Esa es la particular visión, más bien audición, de ‘Taxi Driver’ por parte de Jon Aguirrezabalaga. No es la primera vez que acepta el reto del Festival Retina; en 2023, interpretó la música de ‘My mexican bretzel’ en el Teatro del Mercado. “Fue increíble, la verdad, la respuesta de la gente y el ambiente; el festival me encantó”, recuerda. El formato obliga a estar presente todo el rato, a diferencia de cuando se prepara una banda sonora en estudio, aunque Zabala confiesa que trabajar sobre la película lo hace “más sencillo que un concierto al uso”.

La electrónica y el cine

La experiencia del compositor y productor en el mundo del cine le avala. Ha participado de varias filmaciones: en los últimos años ha compuesto, junto a Ana Arsuaga, la banda sonora de ‘Singular’; ha creado, acompañado de Maite Arroitajauregi, la música para el documental ‘Mercenario’, de Movistar +; también es el responsable de las bandas sonoras de los documentales ‘Cabeza y Corazón’ y ‘Sintrópica’, y de cortometrajes como ‘Ur Azpian Lore’ o ‘Catfinement’; asimismo, ha realizado trabajos de producción musical y mezcla de las bandas sonoras de ‘Maspalomas’, ‘Miss Carbón’, ‘Los Aitas’ y la serie ‘Desaparecido’.

“Estás reaccionando ante algo, ante una escena, un diálogo o un ambiente que está ya en la película, mientras que cuando haces música sin imágenes hay otro tipo de libertad”, explica Zabala, quien también entiende que la diferencia entre la creación de una BSO y las actuaciones del Festival Retina es que en la primera “depende del director totalmente” y, en la segunda, tiene la ayuda de la imagen y la historia para elegir y decidir.

El tótem cinematográfico de Zabala es ‘Blade runner’ que, en su opinión, es el “gran ejemplo de la música electrónica en cine”, pese a que no tiene claro por qué decantarse a la hora de elegir una BSO favorita. Destaca ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’, de Ryuichi Sakamoto, y de las películas actuales ‘Marty Supreme’, de Daniel Lopatin. Sin dejar de lado a ‘Sirat’, la nominadísima película de Óliver Laxe, que cuenta con “una locura” de música y un “techno muy personal” y de autor. “Tenía la idea de que era una ‘rave’ y la película va mucho más allá”, dice.

En el mes de abril, Jon Arriguezabalaga volverá a Zaragoza, al Laboratorio Audiovisual de Zaragoza en el Centro de Historias, para impartir un taller sobre la ‘Electrónica aplicada a bandas sonoras’. “El laboratorio es una buena oportunidad para gente que esté interesada en curiosear o en indagar en cómo se utiliza la música electrónica en el cine”, detalla Zabala quien está muy en contacto con todo lo que se desarrolla en la ciudad en tanto al cine y el sonido, ya que trabaja con Born! Music.

Este taller del Festival Retina se impartirá el 18 de abril, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Cinco horas en las que Zabala plantea una sesión abierta a cualquier persona interesada en la cuestión y en el que se trabajará en torno a ejemplos prácticos.

Por su parte, el Festival Retina se encuentra más que consolidado en el panorama zaragozano, de la mano de Born! y la dirección de Eduardo Pérez, y así este año se ha permitido dar el salto a Madrid y Barcelona. Desde el 23 de febrero, Zaragoza ha disfrutado de propuestas de altísimo nivel que concluirán con la proyección y música en directo con Rosin de Palo y «Kirikú y la bruja» (Michel Ocelot, 1998), el sábado 7 de marzo en el CaixaForum, y las proyecciones de 'Amazing Grace' (Alan Elliott, Sydney Pollack, 2018) y 'Sisters with Transistors' (Lisa Rovner, 2020), el domingo 8 de marzo en la Filmoteca de Zaragoza.