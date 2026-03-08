Escalofriante cogida al torero aragonés Aarón Palacio en la Feria de la Magdalena de Castellón

Ginés Marín y Aarón Palacio han cortado los primeros trofeos de la Feria de la Magdalena de Castellón. Tarde muy torera la del extremeño Ginés Marín, que aquí tenía la única bala que le ha permitido el negocio taurino, dejándolo fuera de Valencia, Sevilla o Madrid.vPor su parte, Aarón Palacio tiró de actitud, se llevó dos tremendas volteretas y su convicción obtuvo reconocimiento. La corrida de La Quinta resultó desigual y le faltó entrega auténtica, su casta pareció como dormida.

El primero de la tarde, Tomillero, fue recibido con leves palmas. Aroma de nobleza en sus iniciales embestidas. La media a izquierdas de Ginés Marín tuvo templada profundidad. Dormido tras la primera vara, el quite por tafalleras fue a más hasta el remate con las vueltas en especie de tijerilla, así, como arrebujada.

La paciencia de Ginés Marín y la memoria de aquella media por la mano izquierda encontraron continuidad al natural para cimentar una faena medida y torera con la impresión de que el de La Quinta se guardó más de lo que entregó. Subió la romana en la segunda mitad del festejo. El cuarto, cárdeno claro, mostró badana, morrillo y hondura. A Ginés le permitió plantear otra faena distinta a lo que traía la tarde y ofreció distancia en dos primeras buenas series, una por cada mano. En redondo más a la cadera, con profundidad. Y al natural, a cámara lenta, con la vuelos y verticalidad, pero por ahí le dolía al animal girar tanto.

Otro momento de la cogida. / Andreu Esteban / Efe

Temple y expresión en un Ginés Marín que hizo la faena con la montera calada. Llevó hasta el final los muletazos con muñeca y cintura, y aguantó embestidas a ralentí con plena confianza en los vuelos de su muleta. Al de La Quinta le faltó fondo al final. Los doblones rodilla en tierra de Marín fueron torerísimos. Sobre todo esa especie de trincherillas tan de Ordoñez. Dejó una gran estocada tras pinchazo y paseó una oreja.

Chaparrito fue el segundo de la tarde. Bajo, terciado y ofensivo. El rumor en el público no callaba. La corrida no había conectado todavía tras el primer capítulo. Aarón Palacio, a la suya, convencido, le ganó la acción y remató de media de frente a pies juntos donde la boca de riego. El toro iba con el freno de mano echado en sus primeras embestidas y no descubrió nuevos trancos hasta encontrar el capote de Juan Sierra en la brega de banderillas. Manuel Rodríguez se desmonteraba tras clavar dos pares dejando galopar al santacoloma. Un espejismo. Desigual y a menos el de La Quinta.

Aarón Palacio no tuvo opción para sostener y dar continuidad a la faena por ninguna de las dos manos. Bueno el inicio en redondo, pero Chaparrito se fue apagando, sin entregarse, y una vez que vio en la cara a Aaron Palacio, se lo echó a los lomos sin más consecuencias. Aarón Palacio también vio como aumentaba la tablilla en el segundo de su lote. Un toro alto y con caja, pero sin musculatura, con el cuello y carita santacolomeña de siempre. Y los ojitos de tipo listo. Y, claro, sacó teclas.

Sin consecuencias

No acabó de soltarse en los muletazos y embistió sin dejar de andar, cada vez con menor entrega. Cada muletazo, cada serie que se le robó tuvo mérito. Temple y pies de plomo ante el peligro sordo que avanzaba según transcurría la faena y el de La Quinta sacaba sentido. Hasta que llegó la voltereta en la que Palacio se libró cuando Ropasuelta se lo pasó de pitón a pitón y le dejó media nalga al descubierto. No dejó que se le anduviese por la cara.

Aarón Palacio, este domingo en Castellón. / Andreu Esteban / Efe

Palacio, con coraje, lo obligó en el cierre y agarró una estocada tendida. Meritoria oreja para el maño de Biota frente al ejemplar más enrazado y complicado de la tarde. El tercero se llamó Farolillo: largo y suelto de carnes. Otro trapío. Mejor son, fijeza y expresión, pero blandea. Fácil Javier Zulueta. La faena careció de rumbo y emoción. Se acumularon los naturales con corrección. Mal a espadas: dos pinchazos y la estocada siempre señalaron abajo.

El sexto confirmó que el lote de Zulueta resultó el más parejo y terciado de una muy desigual corrida de La Quinta. Y ocurrió que los grises y el rubio sevillano como que se contagiaron el aburrimiento. Zulueta no encontró solución ni brillo y con el mal uso de la espada quedó en evidencia.