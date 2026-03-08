El Festival de Cine de La Almunia celebra su 30 aniversario bajo el lema 'Cómo hemos cambiado'

El Festival de Cine de La Almunia (Fescila) celebrará del 9 al 16 de mayo su 30ª edición bajo el lema 'Cómo hemos cambiado', una propuesta con la que el certamen conmemorará tres décadas de trayectoria y abrirá una nueva etapa marcada por la renovación de su imagen corporativa y la consolidación de sus concursos nacionales.

La organización ha presentado el cartel oficial de esta edición, obra del diseñador zaragozano Pablo Berges, así como las cifras de participación en sus certámenes, que han alcanzado un total de 938 trabajos recibidos. El aniversario, según el comité organizador, supone una oportunidad para revisar el camino recorrido desde 1996 y reflexionar sobre la evolución del cine español en el medio rural.

En el apartado competitivo, 529 cortometrajes se han inscrito en la Muestra Nacional Adolfo Aznar; 354 guiones concurren al Concurso Nacional de Guiones para Cortometrajes; y 55 obras han sido presentadas por centros educativos al Concurso Nacional de Cortometrajes Escolares. La directora de producción, Carmen Pemán, ha señalado que esta participación constituye "la mejor carta de presentación" del festival y ha destacado el crecimiento del concurso de guiones, que ha aumentado un 43% respecto a hace cinco años.

El certamen escolar también refuerza su progresión con un 37% más de trabajos, lo que evidencia, según la organización, el compromiso de Fescila con la comunidad educativa y el uso del audiovisual como herramienta pedagógica.

Dentro de la Muestra Nacional Adolfo Aznar, el jurado seleccionará alrededor de una treintena de títulos para la Sección Oficial. Los cortometrajes premiados en ficción, documental y animación serán preseleccionados para los Premios Goya, en virtud de la colaboración del festival con la Academia de Cine.

Tres décadas de cine en el medio rural

El lema 'Cómo hemos cambiado' vertebrará la programación de largometrajes, encuentros profesionales y homenajes a lo largo de la semana del festival. El director artístico, Alejandro Aísa, ha explicado que "la intención es analizar no solo la transformación del propio certamen, sino también la evolución del cine español en las últimas tres décadas, así como el papel de La Almunia y sus vecinos, que tendrán un protagonismo especial en esta edición".

La trayectoria del festival queda reflejada en la nómina de premiados con el Florián Rey, máximo galardón del certamen, y el premio Villa de La Almunia. A lo largo de estos años han sido distinguidas figuras del cine español como José Luis Borau, Luis García Berlanga o Carlos Saura, junto a intérpretes y cineastas de generaciones posteriores como Maribel Verdú, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Suárez, Susi Sánchez o Javier Gutiérrez.

En los últimos años, el festival ha reconocido también a profesionales como Dani Rovira, Pablo Berger, Carla Simón, Ángela Cervantes o Marcel Barrena, configurando un recorrido que conecta distintas generaciones y sensibilidades del audiovisual español.

El cartel de esta edición pone el foco en el número 30 sobre un color vivo y potente. Como guiño a la primera edición, el tres está formado por cintas de celuloide y sobre él aparece la nómina de profesionales premiados con el Florián Rey. La estatuilla emerge del cero como símbolo de proyección hacia el futuro.

Nueva identidad visual

Coincidiendo con el aniversario, Fescila estrena también una nueva identidad visual, diseñada por Pablo Berges, quien ya firmó los carteles de las dos ediciones anteriores. Aísa ha explicado que "la renovación responde a la necesidad de que la marca evolucione al mismo ritmo que el festival, reflejando su madurez y trayectoria".

El nuevo logotipo reinterpreta símbolos históricos del certamen, como la silueta del dictáfono clásico de director asociada a la estatuilla de Florián Rey, y mantiene la referencia a la pantalla de cine vista en perspectiva. La organización subraya que no se trata de una ruptura con el pasado, sino de una actualización que consolide su identidad en esta nueva etapa.

Fundado en 1996 con vocación pedagógica, el festival ha mantenido desde sus inicios el objetivo de acercar el cine español al medio rural y reforzar su función social y cultural. Es festival colaborador en la preselección de los Premios Goya en las categorías de cortometraje y fue el primero en ser declarado Actividad de Interés Turístico de Aragón. Con su 30ª edición, Fescila se prepara para celebrar su historia mientras proyecta su futuro.