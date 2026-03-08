La magia que involucra a todo un pueblo de Huesca: "Lo que un pueblo pequeño no puede ofrecer por infraestructuras se cubre con el cariño de la organización y de toda la población"

Este pasado fin de semana, la población de Tamarite de Litera vivió la magia como solo ella sabe hacerlo. Desde hace más de un cuarto de siglo, este pueblo oscense reúne a profesionales de la magia en torno a sus jornadas dedicadas a Florences Gili. Tiempo para que quienes se dedican a este oficio compartan y aprendan, pero también para que el público disfrute del arte de la magia en el XXVI Encuentro de magos Florences Gili.

La amenaza de lluvia de la borrasca Regina respetó el programa y la afluencia de público e inscripciones mantuvo el nivel de otros años. Según valoró Mamen Soler, presidenta del Colectivo Pro-Tamarit que organiza las jornadas, la lluvia solo hizo acto de presencia el sábado por la tarde y «hemos salvado todo», incluso el domingo disfrutaron de una jornada soleada para despedir el encuentro con la ya tradicional actuación de Javi el Mago y sus aprendices: «Son niños de cuarto y quinto de primaria de aquí que llevan dos semanas ensayando con él».

Más de 20 actuaciones pensadas para todos los públicos, llenaron los distintos escenarios distribuidos por todo Tamarite. Pero si hubo un momento importante fue la Gran Gala, celebrada en el pabellón deportivo, y que protagonizó el campeón mundial Dani Polo con su espectáculo de grandes ilusiones Inefable.

La huella indeleble de la magia en la Litera

Igualmente, cada año el encuentro de magos deja su huella en este pueblo y en esta ocasión ha sido Gilbert Trilles, conocido como Mag Truc, quien descubrió la placa con su nombre en el Paseo Mágico Florences Gili, situado en la plaza de España de la localidad.

Mag Truc descubrió su placa en el paseo de la magia. / Pro-Tamarit

«Los magos se sienten como en casa, están muy relajados y nos dan ya ideas para el próximo año», explicaba Soler. Porque, pese al cansancio de organizar de forma voluntaria todo lo que supone este gran encuentro y andar ya «con las pilas en la reserva», Colectivo pro-Tamarit ya piensa en el horizonte de 2027 para volver a juntar a lo mejor del arte de la magia y acoger ideas nuevas. No en vano, tal y como comentaba Soler, en la asociación «ha entrado mucha gente joven que nos aporta nuevas formas de ver el mundo de la magia».

«Tenéis que ir a Tamarite» es el boca-oído que año tras año circula entre los profesionales. Sin embargo, cuando llegan los nuevos confiensan que «no se imaginaban algo así». «Lo que un pueblo pequeño no puede ofrecer por infraestructuras se cubre con el cariño de la organización y de toda la población», afirmaba rotunda Soler.