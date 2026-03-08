Musethica recorrerá con música de cámara distintos escenarios de Zaragoza este mes de marzo

Musethica volverá a llevar su esencia a los escenarios con la XIII edición de su Festival Internacional de Música de Cámara, que se celebrará del 14 al 21 de marzo, y recorrerá varias ubicaciones de Zaragoza capital y alrededores y conectará a jóvenes talentos de la música con públicos diversos.

El programa incluye tres conciertos públicos: el 18 de marzo en el centro de artes para jóvenes El Túnel, el 20 de marzo en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y el 21 de marzo en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

Como novedad, la decimotercera entrega del ya consolidado festival incorpora una colaboración con Zaragoza Joven y otra con Orquesta Escuela, a través de un encuentro-ensayo en La Harinera el sábado 21 de marzo.

En línea con la propuesta de valor de Musethica, que tiene como misión ofrecer conciertos de la más alta calidad a una audiencia diversa y en entornos no convencionales, el elenco de esta edición actuará en los centros de educación especial Jean Piaget y María Soriano, el centro penitenciario de Zuera, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ), los centros sociolaborales de La Almozara y Casco Viejo, la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA), la escuela de jardinería El Pinar, la Fundación CEDES, el hospital Royo Villanova, el centro de inserción sociolaboral para mujeres Tramalena, el IES Pablo Serrano, el CEIP Tenerías o la citada Harinera.

Músicos internacionales y talento local

También en profunda conexión con su carácter internacional, Musethica ha seleccionado para esta XIII entrega de su festival a jóvenes talentos de un amplio abanico de países. El elenco lo conformarán Ali Emir Bostanci, violoncello y procedente de Turquía; Amira Abouzahra, violín (Alemania-Hungría); Ruby Shirres, viola (Australia); Yerassyl Khamit, violín (Kazajistán); Laura Handler, violín (Alemania) y Hannah Rubin, violoncello (EE. UU.). Los acompañarán como guías y maestros los profesores Avri Levitan (viola, procedente de Alemania y cofundador de Musethica) y la violinista española Helena Satué.

Otra de las claves del proyecto de Musethica es la oportunidad que brinda a jóvenes músicos, seleccionados por su excelencia, de participar en un gran número de conciertos, pieza clave de su formación educativa. A través de esa exposición constante al escenario y al público en directo, los músicos desarrollan habilidades clave para su futuro, más allá de la técnica.

Con la elección de ubicaciones poco convencionales para sus conciertos, Musethica quiere convertir la música en un puente que conecte realidades y formas de vida. En su búsqueda de vinculación del talento internacional y el local, este mes de marzo el festival contará también con la participación de dos músicos de Zaragoza como artistas invitados, Pablo Beltrán (viola) y Hugo Beltrán (violín). Jóvenes talentos de 14 y 16 años, respectivamente, participarán en algunos de los conciertos junto al resto de los músicos de esta edición.

Cada Festival Internacional de Música de Cámara de Musethica es una experiencia de formación y convivencia para los participantes: aunque los conciertos se ofrecerán del 16 al 21 de marzo, el elenco comenzará sus ensayos a partir del día 14. En esta XIII entrega, el grueso de los ensayos tendrán lugar en el centro de convivencia de mayores Luis Buñuel y serán citas abiertas al público: Musethica expande así su conexión con el público local y los espacios sociales.

Proyecto de vinculación europea

Musethica forma parte del proyecto europeo '1000+ Concerts: Innovating Higher Music Education through Social Inclusion', que busca transformar la educación musical superior en Europa a partir de un enfoque con compromiso social en la enseñanza de la música clásica. Es el segundo año de este proyecto, de cuatro años de duración y cofinanciado por la Unión Europea bajo el paraguas del Programa Cultura de Europa Creativa.

Está diseñado para reintroducir la interpretación como componente central de la educación musical, haciendo hincapié en el valor de las habilidades interpretativas y la implicación del público. Desde que comenzó, ha ofrecido 300 conciertos junto a 116 jóvenes músicos, llegando a más de 13.500 espectadores y conectándolos con la música y los músicos.

Noticias relacionadas

Musethica vio la luz en 2012 en Zaragoza, con el violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello como fundadores. Desde entonces ha llegado a diversos territorios y cuenta con sedes en Alemania, Israel y Suecia y colabora con Austria, China, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Lituania, Noruega, Ucrania, Portugal y Finlandia. A lo largo de su trayectoria ha realizado más de 4.463 conciertos para más de 197.000 espectadores junto a 817 jóvenes músicos, demostrando el beneficio mutuo de este modelo educativo tanto para los jóvenes músicos como para la sociedad.