El aragonés Nacho G. Velilla presenta en Málaga la serie sobre el secuestro de Quini rodada en Zaragoza

La serie 'Por cien millones' dirigida por el aragonés Nacho G. Velilla y rodada en buena parte en Zaragoza, se presentó en la sección oficial del Festival de Málaga. La historia del secuestro de Enrique Castro Quini, delantero asturiano del F. C. Barcelona y de la Selección Española, llegará a las pantallas de Movistar+ el próximo 26 de marzo, pero antes tuvo su puesta de largo en el festival de cine malacitano.

Vito Sanz, Raúl Arévalo y Gabriel Guevara son los protagonistas de esta ficción que vivió varios días de rodaje en la capital aragonesa, incluyendo la ubicación concreta donde el futbolista estuvo retenido durante días, en la zona de Tenerías del barrio de Las Fuentes, cerca del Parque Bruil.

El elenco lo completan Agustín Otón como el futbolista Quini, Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros. El rodaje se ha desarrollado en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Suiza.

Nacho G. Velilla durante el rodaje de 'Por cien millones' / S.E.

Se trata del secuestro más mediático, surrealista y tenso de la historia de nuestro país, en un tiempo en el que el fútbol de los domingos era una de las pocas cosas inamovibles de una sociedad en cambio, a pocos días de haber tenido lugar el intento de golpe de Estado del 23F. El 1 de marzo de 1981 comenzaron los 24 larguísimos días durante lo que el país entero contuvo la respiración. Mientras la policía peinaba cada rincón, la gran estrella del fútbol español sobrevivía encerrada en un zulo claustrofóbico, excavado bajo un taller mecánico en un barrio humilde de Zaragoza.

Sin embargo, esta no es solo la historia de uno de los secuestros más famosos de la historia de España, el del máximo goleador de la liga en ese momento, ni de los cien millones que se pedían por su liberación. Esta es, sobre todo, la historia de Alfonso, Raúl y Salva, tres currantes en paro, que quisieron salir de una situación económica desesperada y descubrieron, por las malas, dos cosas: que la vida no es como las películas, y que ser malo, cuando eres bueno, no es tan fácil como parece.

Fotograma de 'Por cien millones' / Jorge Fuembuena

La mini serie de tres capítulos ha sido creada junto a Oriol Capel, colaborador habitual de G. Velilla desde sus inicios en producciones como Mañana es hoy, Perdiendo el este, Buscando el norte o Villaviciosa de al lado. El zaragozano ya ha participado en otras series de televisión como la mítica Aída, Perdiendo el norte o Siete Vidas.

Con una destacada trayectoria como guionista, director y productor en televisión y cine y tras triunfar con sus series en España, Nacho G. Velilla dio el salto al cine con varias películas que lideraron la taquilla nacional e internacional. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y ha trabajado con importantes productoras, manteniéndose como una figura clave del entretenimiento audiovisual en el ámbito hispanohablante.

Noticias relacionadas

En esta ocasión vuelve a elegir Zaragoza como escenario de una de sus ficciones, tal y como hizo en 2024 con el largometraje Menudas piezas.