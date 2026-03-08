El tenor Juan Diego Flórez actúa en el Auditorio Infanta Leonor de Zaragoza

La sesión de Grandes Cociertos del Auditorio de Zaragoza continúa su programación con la actuación del tenor peruano Juan Diego Flórez, acompañado al piano por Vicenzo Scalera. El concierto tendrá lugar este lunes 9 de marzo, a partir de las 19.30 horas.

Juan Diego Flórez (Lima, 1973) inició su carrera musical desde muy joven cantando y tocando música peruana, pop y rock. A los 17 años, inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de Lima y tres años más tarde obtuvo una beca para estudiar canto en el Curtis Institute of Music de Filadelfia. En 1996, hizo su debut profesional en el Rossini Opera Festival de Pésaro, cuando tomó el reemplazo del papel del tenor principal de Corradino en Matilde di Shabran. Su debut fue un verdadero éxito y marcó el inicio de una carrera estelar.

Ese mismo año, con tan solo 23 años de edad, debutó en La Scala de Milán, dirigido por Riccardo Muti, en la inauguración de la temporada 96/97. Desde entonces, ha actuado de manera constante en los teatros y salas de concierto más importante del mundo junto a directores de fama internacional.

Noticias relacionadas

En 2011, Juan Diego Flórez fundó Sinfonía por el Perú, un proyecto de inclusión social que tiene como objetivo favorecer el desarrollo personal y artístico de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En septiembre de 2024, la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú, que representa al programa a nivel nacional, realizará una gira en Europa junto a Juan Diego Flórez con conciertos en Madrid, Barcelona, Viena, Ginebra y Viena.